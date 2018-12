Josué Mota

Para el diputado local Armando García Avendaño el deporte es una herramienta que puede ayudar a las personas a superar complejos y permite conocer que es posible superarse y, por lo tanto, dedica una buena parte de su tiempo a ello pues asegura que eso le permite tener un mejor desempeño en sus actividades profesionales.

El ex dirigente del SETEP actualmente es diputado de la coalición Por Puebla al Frente y afirma que el deporte, incluso, lo ayudó en una de las etapas más difíciles de su vida, cuando perdió a su hija, por eso se mantiene en la práctica constante de esta disciplina que, afirma, le ayuda incluso en su trabajo legislativo.

-¿Cuáles son sus actividades preferidas en su vida diaria?

-Soy un hombre al que le gusta mucho el deporte, en mi juventud, en los años 77-81, fui marchista, entonces logré algunos lugares, de acuerdo a mi categoría, importantes para el estado de Puebla y cotidianamente antes de comenzar mis actividades pues voy a correr casi todos los días y eso me da la oportunidad de estar bien de salud y, además, con la mente abierta para todas las actividades que tengo de mi trabajo y de forma personal, entonces una de mis grandes aficiones es cultivar el aspecto físico, mental y espiritual.

-¿Le gusta algún otro deporte además del atletismo?

-Sí, en algún tiempo, porque yo soy maestro de educación física de carrera, entonces el futbol, el béisbol, el frontenis, los jugué en el algún momento, hay deportes que de acuerdo a mi talla no son tan propicios, pero eso no implicaba que no los practicara y además no lo hacía tan mal.

-¿Cómo le ayuda tener hábitos saludables para el desempeño de sus actividades legislativas?

-El deporte, independientemente de que te ayuda a tener buena salud y que tu aparato cardiovascular funcione bien, te desarrolla disciplina, solidaridad, valores, te desarrolla responsabilidad, seguridad, te va quitando los complejos que traes de familia, a lo mejor me equivoco, pero todos tenemos complejos y muchas veces son herencia de tu familia, pero el deporte te ayuda en el psicológico a ir avanzando y darte cuenta que eres un hombres capaz, que tienes talento y que la única limitante que tienes como ser humano es tu forma de pensar y de actuar y algo fundamental. Para mí, el deporte ha sido fundamental en mi carrera profesional, como ser humano también y sobre todo en la carrera política donde los contratiempos y vicisitudes y problemáticas las tomas como un simple reto que tienes que sobrepasar y lograr tus objetivos sin dañar a nadie.

Como secretario general del Setep, uno de mis principales objetivos fue democratizar al sindicato, y lo logramos, el sindicato lleva 10 años con un vida democrática, por lo menos en la elecciones, que es a través del voto libre y secreto, generamos una imagen diferente del sindicato a através de un trabajo honesto, de implementar lo que desarrollamos en el deporte y lo que finalmente traemos como parte de los principios de la familia.

-¿Cuáles considera que son sus principales logros en su trayectoria?

-Estoy muy contento con lo que me ha pasado en la vida. Soy de una familia numerosa, soy el quinto de 11 hermanos, entonces ha sido un luchar permanente cada día que dios me ha dado la oportunidad de existir, tuve el apoyo de mis padres y soy maestro desde hace 35 años, yo egresé en 1981 de la Normal de Educación Física, las condiciones de empleo fueron difíciles, fui el primer profesionista, entonces no conocíamos a nadie y fue muy complejo poder acceder a una plaza, hasta que lo logramos, casi dos años y medio después, esto ha generado en mí ver que no hay obstáculos que no puedas flaquear con trabajo y con responsabilidad. Mis padres me dijeron que quien trabaja, debe de estar de bien hacia arriba, entonces en estos 35 años de servicio en el magisterio ya fui promotor de educación física, fui director fundador del bachillerato de San Martín Texmelucan, fui director del bachillerato José María Lafragua de Puebla, fui supervisor de bachilleratos en Izúcar de Matamoros y también en Puebla, fui secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación en Puebla (Setep).

En la parte política siempre estuvimos guiando los trabajos del grupo 10 de Octubre, que tiene una estructura a nivel estatal y que en procesos electorales hemos llegado a tener 24 candidatos a presidencias municipales, en el 2013 ganamos un promedio de nueve, y bueno, hoy tengo la oportunidad de representar al distrito 26 que tiene muchas carencias y necesidades y estoy consciente de que tengo que responder a mejorar los índices.

-¿Cómo se define a sí mismo?

-Yo creo que eres lo que has vivido y has pensando toda tu vida, no puedes ser diferente, no puedes ser ni bueno ni malo de un día para otro, ni ordinario u extraordinario de un día para otro, entonces de acuerdo a mis condiciones de vida, he ido desarrollando tolerancia, he ido desarrollando paciencia, carácter porque vivir en una familia numerosa y en una colonia no es tan fácil, pero creo que otro aspecto sería, que me gusta trabajar mucho y me gusta compartir mucho, a lo mejor sigo el tema de hacer el bien sin mirar a quien y en la medida que he tenido la posibilidad he ayudado de manera incondicional y creo que soy un hombre al que le gusta trabajar, que todos los días trata de ser tolerante y, sentimentalmente, genera equilibrio emocional y muy constante, sobre todo.