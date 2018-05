Tenemos sondeos donde Meade ya está en segundo lugar: Juárez Cisneros

León, Gto.

El dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que el candidato a la presidencia del país José Antonio Meade, ya va en segundo lugar según sus sondeos y como en las carreras, “caballo que alcanza gana”.

Ante alrededor de 500 jóvenes y candidatos y candidatas a presidencias municipales, diputados locales y federales, reunidos en la Casa Rotaria en Celaya, el líder nacional, contó que algún enviado del PAN, le interrogó cómo van a ganar las elecciones si van en tercer lugar en las encuestas, respondió que él ha vivido muchas elecciones y “respeto las encuestas, sirven, son fotografías de un día, sirven para tomar decisiones, ajustar cosas en las estrategias de campaña, nada más para eso sirven”.

“Pero jamás he visto, cuando voy a votar frente a una urna, veo personas, ciudadanos, nunca he visto una encuesta caminando para ir a meter un voto a la urna; quien vota es la gente y a ellos es a quien hay que convencer no a las encuestas”.

Sin embargo, aseguró que ellos también tienen sondeos donde ya Meade está en segundo lugar, “ya rebasó a tu candidato, porque ese que preguntó seguramente lo mandaron los azules; ya Pepe Meade viene de abajo, ya estamos en segundo lugar y caballo que alcanza gana y el primero de julio vamos a ganar la presidencia de la República”, señaló.

En otro momento de su discurso, le aseguró al candidato a la gubernatura Gerardo Sánchez, que “no estás solo, tienes a tus amigos que aquí están contigo”.

Cuando uno enfrenta una elección difícil como esta, muy compleja; “uno tiene dos alternativas tirarse a la hamaca y auto derrotarse y seguir buscando a quien le echamos la culpa del fracaso que estamos visualizando y la otra es enfrentar el desafío con la convicción de que somos las y los mejores”.

El líder nacional estuvo antes en el municipio de Salvatierra donde tuvo reuniones de trabajo con el sector agropecuario.