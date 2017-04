Sólo el 1 % de mangueras en gasolineras clausuradas en NL son por manipulación

Monterrey

De las 51 mangueras de gasolina que han sido clausuradas durante este 2017 en Nuevo León, solamente entre el uno o dos por ciento ha sido debido a alteraciones voluntarias de las bombas para que no despache los litros completos, señaló el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Nuevo León, Raymundo Rodríguez Diego.

Al verificar el portal de internet "Quién es quién en los combustibles" de la Profeco, se puede constatar que en lo que va del año, la dependencia ha verificado un total de 52 estaciones de gasolina, en las que han clausurado 51 mangueras, de 950 verificadas.

De esas 51 mangueras que han sido inhabilitadas, 36 han sido por error de repitibilidad, algo que Rodríguez Diego atribuye a errores de calibración.

El delegado explicó que cuando la gente ve un sello clausura de Profeco en una gasolinera, automáticamente piensa en una manipulación voluntaria para que no se den litros completos, lo cual dijo, no pasa mucho en la entidad.

"La gran mayoría ve un sello de Profeco, y dice 'no está dando litros de litro', en Nuevo León no es el caso, es prueba de repetibilidad, que no deja de ser que ese equipo está mal calibrado", dijo.

Agregó que una manipulación de la manguera es delito federal, por lo que la Profeco procedería a la sanción, que incluye quitar la concesión de la gasolinera.

"Hay que diferenciar dos vertientes, si esa bomba fue manipulada a propósito para que no diera litro de litro, es un delito federal, y te quitan la concesión... es un porcentaje que no llega ni al uno por ciento o al dos por ciento del total", explicó.

El delegado recordó que cualquier persona puede acceder al portal, donde encontrarán el desglose de las gasolineras verificadas.

"Ahí te aparecen todas las estaciones del servicio de todo el país, si tú la filtras, le pones Nuevo León, y te aparece el número de estación de servicio, la razón social, la dirección, cuántas bombas se verificaron, y si tuvo algún problema, cuál fue, y te remite cuál fue la falla", comentó.

Durante 2016, la Profeco inspeccionó 324 estaciones de las 660 que hay en Nuevo León, encontrando anomalías en 134, lo que representa un 20 por ciento de la totalidad.

Emite Profeco recomendaciones para consumidores

El delegado Raymundo Rodríguez Diego emitió también algunas recomendaciones a los consumidores para evitar ser víctima de abusos durante las vacaciones de Semana Santa.

Por una parte, Rodríguez Diego pidió a los vacacionistas que planeen viajar que estén atentos a la hora de comprar sus paquetes en línea, así como con agencias de viaje.

"Cerciorarse que eso que compran tenga un domicilio, porque hay algunas páginas que solamente es virtual, esa oficina es virtual, la ley nos obliga a notificar en un domicilio", explicó.

Recomendó checar los términos y condiciones, como la política de cancelación, si se permiten cambios o devoluciones o si es transferible.

Explicó que la Profeco ha desplegado un operativo a nivel nacional que mantiene módulos permanentes, los cuales en Nuevo León están en el aeropuerto y la Central de Autobuses.

"Si tenemos alguna situación en el aeropuerto, retraso de vuelo, cancelaciones de vuelo, cualquier situación que no quieran respetar, sobrepeso o algún cargo indebido que se quiera hacer, está el personal de Profeco para solucionarlo", detalló.

Además, la Profeco ha desplegado un operativo de verificadores que trabajan en campo, los cuales pueden checar todo tipo de comercios para que se respeten los precios de las promociones y ofertas, así como no permitir que se condicione el consumo en algún establecimiento.

"Que te digan que tiene que haber un consumo mínimo, eso está prohibido por la ley de Profeco", dijo.

Recordó que los módulos se encuentran en los principales centros turísticos de la entidad, como la Presa La Boca y la Cola de Caballo.



KDSC