Libra vinculación ex director del Sistema Estatal de Caminos

Monterrey

Gracias a un amparo, el ex director del Sistema Estatal de Caminos, Víctor Ramón Martínez Trujillo, logró deshacerse de una segunda carpeta judicial de las cuatro que le inició la Subprocuraduría Anticorrupción, por ejercicio indebido de funciones públicas, pues este jueves recibió una no vinculación a proceso.

Fue la juez de control María Francisca Marroquín Ayala, quien resolvió la situación legal a favor de Martínez Trujillo y lo hizo en respuesta al amparo que le concedió el juez cuarto de distrito en materia penal contra el auto de vinculación que había recibido por la firma, supuestamente irregular, de 9 contratos que celebró en 2014 por 22 millones 459 mil pesos.

TE RECOMENDAMOS: Imputan a empresario ligado a ex funcionarios

Durante una audiencia de una hora y media, la juez consideró que no había quedado plenamente acreditada la responsabilidad del ex funcionario estatal porque se encargó de firmar los contratos, pero no de realizar el procedimiento para los servicios que se solicitaron en los mismos.

Aclaró que en la acusación que le hizo el fiscal Ulises Soteno Torres, se menciona que no había cumplido con los requisitos establecidos en la ley de Adquisiciones, porque plasmó las firmas en los documentos antes de haber solicitados los servicios de renta y compra de maquinaria que se utilizó en obras que se desarrollaban en diversos municipios.

Pero, la juez aclaró que él sólo se encargó de firmar y no de realizar el procedimiento señalado por el representante social, el cual fue desarrollado por subordinados del ex funcionario.

Con esta determinación, son dos los autos de vinculación de los que se deshace Martínez Trujillo, pues la primera fue en la primera carpeta judicial que le iniciaron en junio de 2016.

Por lo que, ahora, sólo tiene pendientes dos investigaciones judiciales que le realiza la Subprocuraduría Anticorrupción.