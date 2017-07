Diputada asegura hay candados para nuevo Fiscal

Durango

Los "candados" que hay para el tema de la selección de los cinco consejeros del Sistema Local Anticorrupción, no permitirán que haya personas que cuentan con militancia partidaria, dijo la diputada local, Patricia Jiménez Delgado.

Esto, luego al cerrarse la convocatoria para recibir las propuestas de los 31 ciudadanos duranguenses que decidieron participar, se vertiera comentarios sobre la filiación partidista de algunos de los interesados en participar en el consejo ciudadano.

Indicó que el tema se encuentra en estos momentos en el comité de selección, y hay un plazo hasta el 18 de julio para seleccionar al consejo como al Fiscal Anticorrupción, y al Secretario Técnico.

Explicó que en estos momentos por la importancia del tema que es el SLA, la comisión que seleccionará y a la vez que son ciudadanos para evitar la suspicacia de una designación política o de intereses, y por eso se seleccionó a los miembros del comité.

En referencia a la pregunta expresa, de la suspicacia que se dio en redes sociales porque la mayoría de los interesados, forman o formaron parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que existen requisitos para evitar la intromisión de partidos en el tema.

Y uno de los requisitos es que no estén adheridos a ningún partido político, y si se registraron, ahora la comisión decidirá si entra o no de acuerdo a los requisitos estipulados. “Se pudieron haber acercado, pero pasas el fi ltro o no lo pasas”.

Otro de los puntos mencionados por la entrevistada es que hay personas que se encuentran en el tema de la fiscalización y la auditoría de recursos, que son los perfiles idóneos para la operación del consejo.

Por su parte, el Fiscal Anticorrupción, dijo que el perfil que cuadra con el puesto es para un abogado, y se considera que sea como un requisito y todavía se encuentran en tiempo para seleccionarlo, a diferencia como en el fi scal nacional que no se llegó a un acuerdo.

