Evitarán legisladores que el SEA se cierre

Monterrey

El diputado local Héctor García aclaró que para la integración de los comités ciudadanos que contempla la ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), podrá participar el ciudadano que lo desee, por lo que no se lanzará una convocatoria dirigida a ciertos grupos, a los que el Gobierno Estatal califica como "notables".

Ante la postura del coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, de pretender lanzar la convocatoria solamente a quienes sean avalados por ciertas universidades y cámaras empresariales, García comentó que no permitirán que sea de esa forma.

"En la convocatoria nosotros cuidaremos al menos desde el PRI, que sea pública, que cualquier asociación de abogados, abogado o persona en lo particular, podrá tener opinión en la conformación del Comité de Selección. De lo contrario, entonces ya no es pública, ya va dirigida a ciertos grupos con marca muy específica y no es la idea", declaró.

En relación a la Ley Estatal Electoral aprobada por el Congreso local hace un mes y que apenas este viernes publicó en el Periódico Oficial, Héctor García, pronosticó, al igual que otros de sus compañeros, que el Gobierno Estatal recurrirá al veto para ganar tiempo y que no se logre la reforma.

FSAD