No ha fracasado el sistema anticorrupción: senadores

Ciudad de México

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que los empresarios no denuncian la corrupción porque se benefician de ella, varios senadores dijeron que no ha fracasado el Sistema Nacional Anticorrupción y que este problema no terminará solamente con cambiar de un partido a otro.

Al respecto, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa dijo que se está avanzando en el tema de la corrupción y consideró que éste "tiene que ver con el sistema educativo que tenemos en México, por eso la reforma que se hizo en la 62 legislatura, y que estoy convencido que va a tener grandes frutos para la niñez y la juventud que viene hacia adelante".

El legislador señaló que está a punto de culminar el Sistema Anticorrupción impulsado por el jefe del Ejecutivo, "¿qué nos falta de verdad? Los dos fiscales, el de anticorrupción y el general. Estamos avanzando, es un tema que no se había tocado en muchos años, que lo ha tocado el Presidente, fue la primera iniciativa que nos manda como electo. Yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo".

Por otra parte, el líder del PAN en el Senado, Fernando Herrera señaló que "hay un mar de impunidad, de desconfianza en el actual sistema judicial mexicano, producto de la conducta de las autoridades, y esto ha generado una apatía, un desdén de los ciudadanos que se ven afectados por actos delincuenciales en no denunciar. Esto es un círculo vicioso que esperemos que termine con el relevo sexenal".

Mientras que el coordinador del Partido Verde en el Senado, Carlos Puente, dijo que la encuesta del Inegi es interesante porque presenta los mayores índices de corrupción y el 64 por ciento sucede en el trámite de ventanilla.

"Eso quiere decir que la corrupción ha penetrado a los niveles más bajos, (pero) no va a terminar con cambiar de un color de partido a otro, esto nos da la dimensión del problema que tenemos y que lo tenemos que enfrentar todos unidos", agregó.

Por ello, mencionó que los senadores deben asumir la responsabilidad de legislar para facilitar la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción: "tenemos este nombramiento pendiente, y estoy de acuerdo en que debemos hacerlo a la brevedad; debemos darnos cuenta de que esto va más allá de la clase política, de que esto ha permeado y traspasado, y es muy revelador, que los ciudadanos donde sientan ese mayor nivel de corrupción es en esa primera ventanilla".













SBG