Videgaray se reunirá hoy con John Kelly en Washington

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza una gira de trabajo hoy y mañana en Estados Unidos, donde se reunirá con el general John Kelly, jefe de gabinete de la Casa Blanca.

En un comunicado, la cancillería informó que esta tarde Videgaray Caso se reunirá en Washington con Kelly y con Jared Kushner, asesor senior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dar seguimiento a temas clave de la relación bilateral. Además, expresará las condolencias del gobierno mexicano por la matanza en Las Vegas, Nevada.

También conversará con Thomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, sobre el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El martes, en Nueva York, el canciller se reunirá con representantes de The City University of New York para avanzar en esquemas de asesoría legal a migrantes mexicanos radicados en Arizona, Colorado, Connecticut, New Jersey y el propio estado de Nueva York.

También participará en un encuentro con jóvenes beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), a quienes les expondrá las acciones del gobierno mexicano para apoyarlos en Estados Unidos y para promover en el Congreso de ese país, con absoluto respeto a la soberanía de esa nación, una solución que les brinde certidumbre jurídica permanente.

Por la tarde, acudirá al Museo Metropolitano de Arte, donde se realizará una presentación especial de la exposición “Cristóbal de Villalpando. Pintor mexicano del Barroco”, que tendrá como objetivo recaudar fondos para ayudar a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre.





OVM