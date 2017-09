Reagendan discusiones para eliminar 'pase automático' a fiscalía

Ciudad de México

Los colectivos ciudadanos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás pidieron a los diputados federales no utilizar el proceso de designación del nuevo fiscal general como “pieza de cambio” durante las negociaciones del presupuesto federal o en algún otro asunto de carácter electoral o legislativo.

La Junta Directiva de la comisión dictaminadora se reunirá en las próximas horas para reagendar el programa para dictaminar las iniciativas en la materia, pues la suspensión de actividades por el sismo del 19 de septiembre retrasó los trabajos originalmente previstos.

TE RECOMENDAMOS: Los dimes y diretes en el Congreso por el 'fiscal carnal'

En reunión de trabajo con legisladores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, aseguró que ninguna de las 300 organizaciones agrupadas en los colectivos pretende suplir la representación del Congreso de la Unión, pero sí exigir que el tema de la Fiscalía General se aísle de la coyuntura electoral y se trate como asunto de Estado.

“Animarlos a construir un documento que dé confianza a todos de que no se rigió por intercambios de corto plazo, que no se rigió por intercambios que pasan por la vida presupuestaria de nuestro país, por los asuntos de naturaleza electoral, sino que seamos capaces como sociedad de aislarlo de la coyuntura y darle el peso que tiene como parte de asunto de Estado: esta no es pieza de cambio para ningún otro asunto político o tarea legislativa”, puntualizó.

Los representantes de las organizaciones emplazaron igualmente al Poder Legislativo a reconstruir el sistema de justicia, al igual que la infraestructura demolida por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

TE RECOMENDAMOS: PAN y PRD: 14 “mentiras carnales”

“Así como tenemos que reconstruir la infraestructura y todo lo que se ha perdido en estas últimas semanas en diversas entidades de nuestro país, del mismo modo tenemos que poner igual empeño en reconstruir nuestro sistema de procuración de justicia, porque también está demolido, también está destruido y lo tenemos que reconstruir”, indicó Claudio X. González, presidente de Mexicanos contra la Corrupción.

El perredista Guadalupe Acosta, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, reconoció ante los colectivos que aún no existen consensos en la materia, salvo en la eliminación del pase automático del procurador Raúl Cervantes a la Fiscalía General.

“Tal vez hay un consenso, pero que no es suficiente, parece ser, para otros, que es quitar el pase automático; en eso todas las fuerzas políticas han manifestado su disposición a quitar el pase automático, pero es evidente que eso no ha logrado el consenso de todas las fuerzas, porque hay gente que plantea hacer más cosas adicionales a quitar el pase automático y, por lo tanto, todavía no tenemos consenso; tenemos consenso en quitarlo, no tenemos consenso en qué más podemos hacer”, señaló.





OVM