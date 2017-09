Por sismo, reubicarán oficinas de 215 diputados

Ciudad de México

El edificio H de la Cámara de Diputados fue declarado temporalmente inhabitable, al presentar una inclinación mayor a 30 centímetros tras el sismo del 19 de septiembre, por lo que las oficinas de 215 diputados del PRI, PAN y PVEM, así como 900 trabajadores de esas fracciones, serán reubicados en otras áreas del Palacio de San Lázaro.

De acuerdo con los peritajes, el inmueble no registra daños estructurales, pero será necesario colocar debajo pilotes de control para corregir las afectaciones y garantizar la seguridad de sus ocupantes.

El resto de los edificios del conjunto, incluido el salón de sesiones, están en condiciones para normalizar sus actividades desde mañana.

“Para explicarlo en términos del peritaje; tenemos un peritaje de todos los edificios que dice habitable, sin riesgos, con excepción del edificio H, que dice textualmente no habitable, intervención”, dijo Ricardo Gutiérrez, perito externo responsable de las inspecciones en el Palacio de San Lázaro.

El experto detalló que los inmuebles del recinto presentan inclinaciones en diversos grados, pero sólo el edificio H se encuentra fuera de norma, con un diferencial de más de 30 centímetros.

Subrayó por ello la necesidad de rectificar esa desviación y recomendó por ello desalojar los cuatro pisos y la planta baja durante los trabajos.

“Por ello, mi dictamen estructural no es habitable, para poder arreglarlo, reforzar lo que corresponde a la cimentación, es decir, se tiene que enderezar; por medidas de seguridad y fuera de norma, el edificio no genera habitabilidad, porque puede presentarse cualquier sismo y en cualquier eventualidad se inclinaría más y sí podríamos tener un riesgo importante de un colapso, y entonces ahorita no sabemos si tiembla o no, pero como medida y como perito responsable, no es posible utilizarlo”, puntualizó.









OVM