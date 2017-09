Tras sismo, Trudeau ofrece ayuda a México

El presidente Enrique Peña Nieto recibió este jueves una llamada del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien le ofreció sus condolencias por el sismo del pasado 19 de septiembre, y la ayuda de su país para los trabajos de reconstrucción.

En su cuenta de Twitter, Justin Trudeau dijo que se comunicó con Peña Nieto para ofrecerle la ayuda del gobierno canadiense para la recuperación.

Tonight I spoke with President @EPN to express condolences for this week's earthquake and to offer Canada's help with recovery & rebuilding.