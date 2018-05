Sindicatos, en manos de líderes corruptos

México

Los sindicatos en la actualidad “se les ve como fuerzas políticas que han sido secuestrados por líderes corruptos que han logrado eternizarse y generar muchas formas de poder”, advirtió la Conferencia del Episcopado Mexicano, al indicar que se requieren líderes honestos y transparentes en su actual.

En el documento “El trabajador y el trabajo en México visto desde la Laborem Excercens” se destaca que “los sindicatos no tienen carácter de partidos políticos que luchan por el poder y no deberían ni siquiera ser sometidos a las decisiones de los partidos o tener vínculos demasiado estrechos con ellos”.

Considera que “no hay duda que la organización de los trabajadores es necesaria, pero siempre debe conducirse con la claridad del bien común, con rectitud y honestidad”.

Advierte que “el abuso de la huelga puede conducir a la paralización de toda la vida socioeconómica, y esto es contrario a las exigencias del bien común de la sociedad”.

Los sindicatos, indica, deben velar por el bienestar del trabajador, no solo a partir de mejores sueldos y prestaciones, sino de espacios de formación, de solidaridad y de acogida a quienes no cuentan con empleo.

El Episcopado destaca que el derecho al trabajo en nuestro país “no está al alcance de cualquiera y los que no están en la posibilidad de acceso a un empleo formal entran al sector informal, término usado como sinónimo de trabajador pobre, que no tiene contrato o que no cuenta con prestaciones”.

Este concepto, agrega, engloba el conjunto de trabajadores que no tiene seguridad social, como son los vendedores ambulantes y los trabajadores a domicilio, pero no basta con pensar que ellos están sin derechos, suelen ser trabajadores que no contribuyen con impuestos, además no reciben beneficios, y “es una forma en la que todos pierden”.