Desalojan el Senado, aunque no sonó alerta sísmica

Ciudad de México

Alrededor de 2 mil 313 trabajadores y legisladores del Senado salieron de las instalaciones, ubicadas en Paseo de la Reforma, como parte del simulacro de un sismo de 8 grados con epicentro en Tepan, Guerrero.

Sin embargo, la alarma que se ubica frente al inmueble no sonó.

El desalojo se realizó durante 8 minutos 30 segundos en los 11 edificios que congregan la Cámara Alta, de acuerdo con el parte de Protección Civil.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Emilio Gamboa comentó que la responsabilidad de las alarmas sísmicas en las avenidas es del Gobierno de la Ciudad de México.

El también ex secretario particular del presidente Miguel de la Madrid recordó que el 19 de septiembre de 1985 fue uno de los peores días para México y uno de los más difíciles del ex mandatario.

Mientras, que el senador del bloque PT-Morena, Miguel Barbosa dijo que se percató que no sonó la alarma de las calles, pero que los simulacros son para percatarse de las deficiencias que existen.

“Venimos muy aplicados todos”, aseguró la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ana Lilia Herrera.

¿Ya salieron los otros grupos parlamentarios?, cuestionó el coordinador del PRI, Emilio Gamboa.

Están en Nayarit, se escuchó, en alusión a que los legisladores panistas se encontraban en la toma de posesión de Antonio Echeverría, como gobernador de esa entidad.

Pocos fueron los legisladores que se encontraban en el Senado debido a que este martes no hubo sesión.

Después de las 11:30 los trabajadores regresaron a sus actividades tras los protocolos de revisión de Protección Civil.





