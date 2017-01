Siguen los problemas con la gasolina y compras de pánico

Monterrey

Mediante un recorrido por establecimientos de este tipo se detectó que decenas de automovilistas acudieron a la estación de servicio que se ubica en la avenida Garza Sada y la calle 2 de Abril Jesús Dionisio González, donde para colmo de males, presuntamente se les terminó el combustible durante la mañana de este sábado y los clientes tuvieron que esperar hasta una hora para que una pipa abasteciera.

Las filas en esta gasolinera provocaron que se generara tráfico vehicular por momentos en los carriles laterales de Garza Sada en la circulación de sur a norte, ya los coches de quienes hacían fila, tapaban esos dos carriles.

La visita a este establecimiento se realizó alrededor de las 11:45 horas, y uno de los despachadores expresó que tenían entre una hora y hora y media sin poder atender ya que no había combustible.

Sin embargo, en ese momento, dijo reanudaron el servicio, que porque los acababa de surtir una pipa de Petróleos Mexicanos, sin embargo, expresó que el abasto de esa pipa les duraría poco, alrededor de 90 minutos, debido al exceso de clientes que tienen en esa estación de servicio.

"Hay desabasto, haz de cuenta que se acaba de vaciar la pipa y ya comenzamos a jalar, teníamos unas hora parados, hora y media", dijo.

¿Y cuánto dura (el combustible) que trajo la pipa?

"No pues hora y media. En la zona no hay, la única que tiene es ésta, no hay. En Juárez están cerradas", dijo el despachador, quien no se identificó.

Este reportero realizó el recorrido por la zona de Garza Sada para verificar si efectivamente estaban cerradas las demás gasolineras de esa zona, pero no fue así, si acaso, en la que se ubica en Garza Sada y Revolución, que tenía escasa clientela, aclararon que solamente tenía gasolina "de la verde", es decir, Magna.

El automovilista, Alfonso Rodríguez, quien hacía fila para cargar combustible, consideró que dejarlos esperando a los clientes, es parte de una estrategia de los propios establecimientos porque no tienen la intención de vender el combustible, hasta el 1 de enero, ya con un nuevo precio, a pesar de haberlo comprado a precio anterior.

"Yo no me creo mucho eso de que no hay el suficiente abasto de gasolina, dijeron eso la semana pasada y el gobierno aclaró que fue un problema que ya se había resuelto, ahora, nos salen con lo mismo, ya me suena más a que son los del negocio los que no nos quieren vender, para que se les quede para mañana y hacer su agosto.

"La compran hoy a un precio y mañana descaradamente te la dan al nuevo y los que salen ganando son ellos, como siempre de sinvergüenzas y uno es el que paga los platos rotos", dijo.

