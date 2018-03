Toman protesta candidatos del PRI Coahuila

Saltillo, Coahuila

José Antonio Meade no tiene ningún problema de corrupción en su hoja de servicios, es el mejor candidato y el más preparado, aseguró Miguel Ángel Riquelme Solís.



En su carácter de Primer Priísta de Coahuila, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó la Sesión Ordinaria del Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), celebrada este sábado, donde se tomó protesta de los candidatos a Senadores y Diputados Federales, así como a candidatos y candidatas a alcaldes de los 38 municipios de Coahuila.



A la sesión asistieron 588 de los 641 consejeros del Partido Revolucionario Institucional.



Además, en compañía de la Dirigencia Estatal del PRI, encabezada por Rodrigo Fuentes Ávila, así como la clase política, dirigentes de organizaciones y representantes de los diferentes sectores, Riquelme Solís, celebró la conmemoración del 89 aniversario de la Fundación del partido.Hizo un llamado a seguir en unidad y no desaprovechar la oportunidad que tiene el partido de ganar todo, en la siguiente elección, misma que calificó como una elección en la que está en juego el futuro del PRI y del país.Sin embargo pidió no confiarse pues las elecciones no serán fáciles, no habrá una competencia cómoda, por lo que pidió apresurar la marcha y demostrar al país y a los opositores, que el PRI está lleno de vitalidad y con la fuerza necesaria para seguir transformando al país.Reconoció en José Antonio Meade al mejor candidato y el más preparado, expuso que tiene trayectoria probada, capacidad de solucionar problemas, experiencia para gobernar y además, no tiene ningún problema de corrupción en su hoja de servicios.El Mandatario Estatal expresó sus buenos deseos y felicitaciones a las y los abanderados priistas a los cargos de elección popular e hizo un reconocimiento a los hombres y mujeres que han construido el Partido.

De manera especial conmemoró el Día Internacional de la Mujer, además mencionó los logros alcanzados en su administración durante los primeros 100 días de gobierno.



Miguel Riquelme, invitó a no confiarse, pues dijo que no serán unas elecciones sencillas de ganar.



Fuentes Ávila expresó que México y Coahuila se merecen el mejor futuro, por lo que será con José Antonio Meade que se logre el triunfo y quien será el próximo presidente de la República, asegurando que Coahuila obtendrá el triunfo para el candidato presidencial.Lanzó un llamado a los otros partidos a respetar el resultado de la elección, a no dañar las instituciones, pues son las que dan la certeza en los procesos electorales.Calificó a los candidatos del PRI como los mejores perfiles para que Coahuila siga siendo liderado por el tricolor, aseguró que con ellos se va a arrasar en la elección.A la Sesión Ordinaria asistieron 588 de 641 consejeros políticos del PRI.

ldv