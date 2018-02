Propuestas en el “cajón”, fueron copiadas por panistas: Sergio Contreras

León, Gto

El aspirante a la alcaldía de León por el PVEM, Sergio Contreras expresó ser el regidor que más propuestas presentó a lo largo de más de dos años ante el Ayuntamiento de León, que en cambio, fueron copiadas y presentadas por panistas.

"Fueron propuestas que se guardaron en un cajón y que ni siquiera pasaron a la primera fase de revisión. Lo más increíble es que muchas de ellas luego fueron copiadas y llevadas a proyectos de la mayoría panista, para presentarla como de ellos", dijo.

En entrevista para TELEDIARIO, comentó que al cuestionarle a los regidores del PAN sobre si su propuesta sería estudiada junto a la que se incorporaba por panistas, obtuvo una respuesta negativa.

"La idea no es trabajar así. Sergio no trabaja así, las ideas son bienvenidas. La confianza que se me dé, si soy el próximo presidente de esta ciudad, por supuesto es seguro que tenga un Ayuntamiento integrado por diversas fuerzas políticas que representan las ideologías de los leoneses”, dijo.

Expresó que lo importante es que le vaya bien a León y que las propuestas se den, “los gobiernos no deben de ser de colores, sino de conjunción ciudadana”

"A mí me gusta trabajar en equipo. Si ayer Héctor López Santillana definía a Sergio Contreras como político y no grillo; cosa que agradezco porque al final del día la función de un político es hacer por su ciudad, y a mí me gusta hacer por León. No me gusta trabajar como llanero solitario, o encerrarme en un grupito como ha pasado en esta administración en donde solo ellos hagan las cosas", enfatizó.

Sergio Contreras destacó que son los leoneses su mejor equipo de conjunción para la ciudad.