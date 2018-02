Otorgan licencia a Sergio Contreras para separarse de su cargo

León, Gto.

Por unanimidad, el Ayuntamiento de León autorizó una licencia de manera indefinida al regidor Sergio Contreras Guerrero, quién estará buscando la alcaldía de León por el Partido Verde Ecologista (PVEM).

Previo a que se sometiera a votación, Contreras Guerrero hizo un recuento de las iniciativas que presentó a lo largo de estos dos años y medio que estuvo ocupando el cargo como regidor, entre ellas, regular a los franeleros de la ciudad y hacer un plan maestro de la red de hidrantes de León.

"No me he equivocado de ir construyendo en esta ciudad que mi paso por el Ayuntamiento fue un paso para beneficiar a la ciudadanía sin importar los colores y más allá de los aciertos que ha tenido esta administración. Me ha buscando y seguiré buscando construir por ella y lo voy a seguir haciendo, yo agradezco las palabras de cada uno de mis compañeros", expresó.

Su lugar será ocupado por Gerardo Fernández quien ya tomó protesta como nuevo regidor; fungía como coordinador de asesores en el Congreso del Estado de Guanajuato y quién tendrá la encomienda de darle seguimiento a las iniciativas que presentó Contreras Guerrero.