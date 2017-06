En septiembre, otro chance a partidos; Fox, ‘cínico’: AMLO

México

Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, calificó al ex presidente Vicente Fox de cínico y advirtió que nada podrá contra la voluntad del pueblo.

Luego de que el guanajuatense expresó que se encargará de que no gane en 2018, el tabasqueño resaltó que la gente quiere un cambio en México y “no lo podrán impedir los políticos corruptos”.

En este contexto informó que, aunque los dirigentes de otros partidos se “hicieron los desentendidos” cuando los llamó a unirse rumbo a 2018, les dará otra oportunidad en septiembre.

“Si lo quieren hacer militantes o dirigentes, que ya lo pensaron bien, haremos un acto en la Ciudad de México, haremos una firma definitiva”, dijo durante un mitin en Colima tras signar el “Acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México”.

López Obrador reiteró que Morena va solo con el Partido del Trabajo rumbo a 2018, como lo decidieron los militantes en el tercer Congreso Nacional Extraordinario, celebrado el pasado 11 de junio en la capital del país.

“Va Morena en 2018 solo con el PT, porque se les hizo un llamado a los dirigentes con anticipación y no acudieron, se hicieron los desentendidos. Pensaron que de todas maneras iríamos con ellos, pero no vamos a tener acuerdos con burocracias corruptas, sí con militantes”, indicó.

Respecto al ex presidente y su advertencia, el tabasqueño consideró que es muestra de “lo mismo que hace Roberto Hernández, Carlos Salinas. Solo que ellos lo hacen en lo oscuro, pero Fox es muy cínico y lo da a conocer. Les diría que se tranquilicen, porque ya es tiempo de cambios”.

Resaltó que sus adversarios están muy nerviosos, porque Morena apareció está semana en las encuestas de intención de voto para 2018 con 15 puntos arriba.

El acuerdo político en Colima lo suscribieron militantes de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PT que se unieron al proyecto de Morena.

En tanto, en Jalisco, López Obrador retomó el tema de Fox y advirtió que “la tercera es la vencida”. Aseguró que el enojo del guanajuatense se debe a que, cuando Morena triunfe, se cancelarán las pensiones millonarias que reciben los ex presidentes.

“Nos falta todavía una nueva confrontación política que espero que se dé en buena lid, y la tercera es la vencida, no van a poder con el movimiento”, dijo.

El líder de Morena indicó que el enfrentamiento con Fox registra un empate, pues aunque no pudo con el desafuero en 2004, después sí lo venció, “porque tenía todo el aparato de gobierno y, de manera antidemocrática, junto a la mafia del poder, impuso a Felipe Calderón”.

“RETRATA SU ESTUPIDEZ”

Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, aseguró que las declaraciones de Vicente Fox son el inicio de la guerra sucia contra el tabasqueño y que lo dejan ver como un personaje que no respeta la investidura presidencial.

“Lo retrata del tamaño que es. Él no solo es un hombre grande, su estupidez también es grande. Este tipo de actitud lo retrata... dejan ver ciento por ciento que la guerra sucia ya empezó y también que, además, están a sueldo.

“Porque la posición de Fox es la misma posición de El Bronco, andan viendo a ver quién los alquila, quién les paga por evento, quién les paga por generarle la guerra sucia a Andrés Manuel”, dijo en entrevista con MILENIO.

Polevnsky destacó que Fox “le agarró manía” desde que coincidieron en sus periodos de gobierno, porque el tabasqueño “sí trabaja y se levanta temprano”, y le marcaba la agenda todos los días desde las seis de la mañana.

Acusó al guanajuatense de no utilizar bien el término populista, “pues en realidad el populista es él, ya que no cumplió promesas de campaña y endeudó al país”.

Resaltó que, a diferencia de Fox, los bancos y las calificadoras colocaron la administración de López Obrador como una de las mejores en el gobierno de la ciudad.

CLAVES

RESPALDO DEL PAN

El vocero del PAN, Fernando Rodríguez Doval, consideró que la declaración de Fox es “una expresión coloquial, como muchas que lo han caracterizado”.

Señaló que esta postura no afectará al partido y coincidió con el ex mandatario en que el tabasqueño “no puede ser la alternativa” para el país.

Opinó que no se puede hablar de una reedición del desafuero, porque “Fox ya no es jefe de Estado, ya no puede tomar decisiones de ese tipo”.