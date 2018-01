Del Moral y Camacho Quiroz quieren lugar en el senado

Toluca

El ex gobernador de la entidad, César Camacho Quiroz y la ex secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco), Alejandra del Moral Vela acudieron a la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para inscribirse como aspirantes para obtener un espacio en el Senado de la República.

En el Salón Presidentes de la sede estatal, ambos políticos formalizaron su aspiración, luego de formar parte del gabinete del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, en el caso de Del Moral y de haber sido coordinador de los diputados federales, en el caso de Camacho Quiroz.

En una entrevista breve brindada después de este registro, Alejandra del Moral sostuvo que su objetivo es hacer una propuesta que los mexiquenses "acepten, reconozcan y sientan suya, no hay nada más importante que sentir a tu gente y proponer algo de acuerdo a las necesidades de la entidad".

El mejor de los desayunos, en un día tan especial. En unos minutos me registro como Pre Candidata al Senado de la República por le @PRI_EDOMEX!!! #TaquitoBarbacoa#LosGüerospic.twitter.com/1rPFtE70I6 — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) 27 de enero de 2018

Sostuvo que la realidad del estado es cada vez más plural, por lo que auguró que esta candidatura en conjunto con el ex gobernador César Camacho, traerá grandes beneficios a la entidad.

"Estamos construyendo, es una gran oportunidad, me siento honrada de representar a mi estado y a mi gente con toda la experiencia, creo en los jóvenes, no tengo más que trabajar todos los días para regresar a los mexiquenses la oportunidad que me han dado de cimentar y de laborar por ellos".

SGCF