Senadores faltan a sesiones y todavía así cobran su dieta

México

El proceso electoral se metió al Senado y así como algunos candidatos independientes hicieron trampa con las firmas, los senadores le dan la vuelta al reglamento para justificar inasistencias, por lo que en promedio, desde que inició el periodo el 1 de febrero, las votaciones han sido de poco más de 80 presentes al final de las sesiones.

Hay comisiones que no han podido sesionar por falta de quórum y en los registros oficiales, por ejemplo de marzo, solo hay una sanción por no acudir a trabajar.

La laxitud del Reglamento Interior permite que los senadores que andan en campaña puedan justificar sus ausencias, que registren asistencia al inicio y se vayan, que tengan cinco días para justificar por qué no fueron y se tomen más tiempo, o que se vayan de gira al extranjero y se tomen un par de días más, entre otras situaciones.

Tan solo en marzo, y con pendientes relevantes como decidir la elección de los fiscales general y anticorrupción, la Mesa Directiva tuvo que suspender sesión el día 15 a las 14:15 horas porque para entonces solo había 61 legisladores en el pleno, de los 66 con que inició el quórum.

Ese día, el presidente Ernesto Cordero dijo que se habrían de tomar las medidas conducentes, porque todavía falta mucho que resolver y destacó que para el descuento de la dieta lo importante es que los votos se reflejen en el tablero.

—¿Se les han descontado dietas?

—Sí, a todos. Religiosamente se le descuenta la dieta a quien no asiste y vamos a seguir y a platicar con cada uno de los que no están acudiendo, para que cumplan con su responsabilidad y con su deber.

De acuerdo con Cordero, como presidente de la Mesa no conoce cuáles han sido las justificaciones que han presentado sus compañeros de legislatura para no acudir. “Pero bueno, hay que ver quiénes son los compañeros que no estuvieron presentes y hay que hacer lo que corresponde. Se les sanciona tal y como lo establece el reglamento” indicó.

De acuerdo con el artículo 60, se considera inasistencia si el senador no se registra o no está presente durante las votaciones nominales.

El artículo 61 establece que las inasistencias a sesión solo se pueden justificar ante el presidente de la mesa por seis razones: motivos de salud; por estar trabajando en comisiones simultáneas; encomiendas oficiales del pleno, de la mesa, de la junta o de las comisiones; participación en actos oficiales de la Federación, las entidades federativas o los municipios; caso fortuito o fuerza mayor, o permiso escrito del presidente de la mesa, y este se otorga una sola vez al mes con previo aviso a su coordinador parlamentario.

Ese día 15, que faltaron 67 senadores a la votación del cambio de huso horario en Sinaloa, el Senado publicó en su listado oficial que hubo 100 senadores presentes; ninguno sin justificación, cinco con justificación y 9 ausentes en comisión oficial.

Según sus cuentas en redes sociales, Rosa Adriana Díaz y Lucero Saldaña acudieron a la ONU a la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (Csw62); en otra instancia de la misma Csw62 se comisionó a Diva Gastélum.

Margarita Flores y Andrea García acudieron a sesión del Parlatino en Buenos Aires, Argentina, el 15 y 16 de marzo, acompañadas de Angélica Araujo y Lizbeth Hernández, quienes no aparecen en la lista de comisión oficial.

También estuvieron de comisión oficial desde el 12 de marzo Rocío Pineda y Raúl Morón, que junto con Mariana Gómez e Itzel Ríos conformaron la delegación mexicana en la Reunión Interparlamentaria México-Argentina, realizada del 12 al 13 de marzo, aunque éstos dos últimos tampoco figuran en comisión oficial.

Quienes justificaron asistencia y dedicaron su día a actividades particulares o políticas —sin el descuento de la dieta correspondiente— fueron el líder de la CROC, Isaías González, que presidió los trabajos del pleno del Comité Ejecutivo Nacional de esa organización, al que acudieron los secretarios de Trabajo y de Medio Ambiente, Roberto Campa y Rafael Pachiano.

El entonces ecologista y aspirante a la gubernatura Luis Armando Melgar, que acompañó al gobernador Manuel Velasco a inaugurar el centro comercial Plaza Madero, en Puerto Madero, Chiapas.

Benjamín Robles, comisionado político de PT en Oaxaca, en día de sesión anduvo en Tuxtepec y en un video divulgado en su cuenta de Twitter dijo que el objetivo era impulsar que en esa comunidad haya una mujer como alcaldesa.

El mes pasado, entre otros senadores que han dedicado su tiempo en día de sesión a otras actividades están la panista Sonia Rocha, quien busca una diputación federal. Los pasados días 21 y 22 estuvo de gira con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, para entregar laptops a estudiantes, un puente vehicular y unidades deportivas.

En la lista del Senado, el primer día la senadora aparece con “inasistencia justificada” y el segundo no se sabe hasta ahora (porque el Senado se fue de vacaciones) si le descontará la dieta.

También está Rosa Adriana Díaz Lizama, quien acudió el día 21 de marzo a un salón de fiestas en Mérida, Yucatán, a la toma de protesta de los candidatos a diputados locales y federales, donde se tomó fotos cargando un bebé y junto al líder de su partido, Damián Zepeda. El Senado le justificó la falta bajo el rubro de “comisión oficial”.

El panista Jorge Luis Lavalle acudió junto con Ernesto Cordero ese mismo día al foro Modelo Legislativo ITAM, y se le justificó la inasistencia como “comisión oficial”, aunque el presidente del Senado sí acudió al pleno.

A la sesión del 8 de marzo no acudió el priista Ricardo Barroso, quien fue designado delegado del CEN del PRI en Sinaloa, aunque se le justificó la falta y pagó la dieta. Ese día se reunió allá con el diputado ecologista Misael Sánchez para discutir la alianza local; además se entrevistó con Rubén Moreira, secretario de Organización del PRI nacional y con Gerardo Vagas, nombrado dirigente de Jóvenes por México en Sinaloa.

A la sesión del jueves 1 de marzo, el Senado informó en su página oficial que hubo 110 senadores presentes, 1 sin justificación, 13 con justificación y 4 en comisión oficial.

Ese día reportó que el vicecoordinador de PT-Morena, Zoé Robledo, faltó a la sesión del 1 de marzo y se le clasificó como “ausente”.

Y esa fue la única ausencia de marzo que reconoce de manera oficial la Cámara.

Mientras que de ocho sesiones en ese mes, la priista Hilda Ceballos ha faltado a seis y en todas tiene inasistencia justificada.

Sobre las constantes ausencias en el pleno, Zoé Robledo dice que el trabajo en comisiones o las reuniones de trabajo son importantes, pero “son una manchita que no deberíamos de llevarnos, tenemos que pensar que somos gente que acude a las sesiones como el momento más importante de nuestro trabajo, es el momento culminante y no venir pues entonces de verdad ¿para qué querían ser senadores?

El coordinador panista Fernando Herrera refirió, a su vez, que Acción Nacional está apelando a la ética y a la responsabilidad de cada legislador. “Les hemos pedido un esfuerzo mayor para acompañar todas las sesiones, permanecer desde el inicio hasta el término. Es evidente que el proceso electoral ha movido los intereses de algunos y ahora lo que urge es hacer una convocatoria para que se cumpla a cabalidad”.

El líder priista, Emilio Gamboa, reconoció que el proceso electoral ha complicado el camino para llegar a acuerdos, pero “sin duda, estamos en un momento de ajuste de quién se va, quién regresa; pero, el que se va tiene normalmente un suplente, sea mujer u hombre. Vamos a sacar nuestros compromisos, es nuestra obligación. Ustedes han visto que en los últimos tres días sacamos muchas cosas y vamos a seguir sacando cosas”.

CLAVES

“ALISTA PRI ALBAZO”

Los senadores perredistas Luis Humberto Fernández y Luis Sánchez, también coordinador de la bancada, revelaron que el PRI alista un albazo para aprobar la reforma de justicia laboral, en la que se plantean órganos tripartitas “sin autonomía”.

Según los legisladores, aunque el priista José María Tapia, presidente de la Comisión del Trabajo, les dijo que apenas se iban a revisar las iniciativas, les comunicó que ya hay un proyecto de dictamen.