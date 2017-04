Senadores se suben a la bici para ir a trabajar

Ciudad de México

Con una rodada, senadores encabezados por el presidente de la Comisión de Movilidad, Jesús Casillas, conmemoraron el Día Internacional de la Bicicleta y promovieron el uso de este medio de transporte en una de las ciudades más complejas para los ciclistas.

TE RECOMENDAMOS: Diez momentos entrañables de las bicis en pantalla

Alrededor de las 8:20 de la mañana, una decena de legisladores salieron del Auditorio Nacional rumbo a las instalaciones de la Cámara de Senadores, ubicadas en Insurgentes y Reforma.

En 12 minutos arribaron a su destino, pero en el trayecto se enfrentaron con lo que los cilistas sufren a diario: baches, encharcamientos y vehículos que les impedían el paso, a pesar de circular por la ciclopista en Paseo de la Reforma.

Para el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, el programa impulsado por el entonces gobierno del Distrito Federal sobre las ecobicis sí ha funcionado, a pesar de ser que la Ciudad de México es compleja por el tráfico diario.

"Cada vez más he hecho esto en los últimos tres años, me dan mucho gusto ya el promedio de trabajadores y senadores que llegan en bicicleta al Senado sea un número de 100, cuando empezamos en el 2012 no venían ni 2 ni 3, hoy somos 100", expresó.

Mencionó que este tipo de actividades deben ser un "llamado a la conciencia de los mexicanos, de los que vivimos en ciudades conflictivas como es Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, tenemos que hacer conciencia de que esto nos vas a ayudar a la ecología y para llegar más rápido a las oficinas".

Incluso, el senador Gamboa comentó que ha usado las ecobicis en más de cuatro ocasiones en la zona de Polanco, porque le facilita la movilidad en la zona.

El senador del PRI, Jesús Casillas, dijo que éste es un medio de transporte barato que contribuye a mejorar el medio ambiente, "por cada bicicleta que vemos circulando en la ciudad es un vehículo menos, se ha convertido en una alternativa real para los ciudadanos en las zonas metropolitanas".

La senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, dijo que se debe seguir trabajando para darle a la gente ciclovías y ciclopistas dignas, "para que ellos opten por usar la bicicleta y dejar el auto en casa".

TE RECOMENDAMOS: De Brasil a Copenhague, así son las ciclovías del mundo

Durante el trayecto, la senadora del PRI, Michelle Arandine Barrón, tuvo un incidente con los frenos de su bicicleta y cayó al piso a la altura de la Puerta de Los Leones, en Chapultepec. Enseguida fue ayudada por un grupo de colaboradores y legisladores.





JASR