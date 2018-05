Senador priista a taquero: entiendo que no sepas de leyes

Ciudad de México

El senador priista por el estado de Jalisco, Jesús Casillas, generó polémica en Twitter luego intervenir en el diálogo entre dos usuarios que hablaban sobre la no aprobación de la eliminación del fuero para servidores públicos.

Uno de los involucrados le reclamó a Casillas que el Senado haya dejado pendiente el tema hasta después del 1 de julio. Ante ello, Yaser Luna, un usuario que se gana la vida como taquero, le respondió: "Ya lo explico Gamboa, tenía grandes inconsistencias y no podian dejarla así, creo que en sí sólo había una inconsistencia que les preocupaba, que podrían mandarlos a la cárcel si les descubrían sus raterias a los priistas, estarás de acuerdo que eso no pueden permitirlo".

Ante ello, Casillas intervino y le escribió a Yaser Luna: "Entiendo que por ser taquero, actividad por cierto muy digna, no sepas que ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva. La reforma no aplica a los actuales funcionarios".

Te equivocas. Entiendo que por ser taquero, actividad por cierto muy digna, no sepas que ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva. La reforma no aplica a los actuales funcionarios. — Jesús Casillas (@JesusCasillas06) 1 de mayo de 2018





El taquero reviró al senador: "con todo respeto, prefiero ser taquero que ratero, así como lo son en el PRI, independientemente que sea taquero o no, claro que se que la ley no es retroactiva, eso no quiere decir que no se protejan para sus futuras raterías, triste tu denigración a los taqueros".

Jesús casillas, con todo respeto, prefiero ser taquero que ratero, así como lo son en el pri, independientemente que sea taquero o no, claro que se que la ley no es retroactiva, eso no quiere decir que no se protejan para sus futuras raterias, triste tu denigración a los taqueros — yaser (@yaser_luna) 1 de mayo de 2018





Este miércoles, Yaser Luna reiteró en Twitter que la respuesta del senador le pareció inapropiada:

Me pareció gravísimo que su respuesta diera a entender que los taqueros son ignorantes, a mí parecer le faltó el respeto a todos, tal como respondí en un tuit, conozco algunos que podrían darle clases, saludos — yaser (@yaser_luna) 2 de mayo de 2018





El pasado 30 de abril, luego de clausurar los trabajos del periodo ordinario de sesiones, el senador Emilio Gamboa dijo que quedaron pendientes tanto el nombramiento del Fiscal General de la Nación, así como la discusión en torno a la eliminación ddel fuero para servidores públicos, lo cual se retomará después del 1 de julio, en periodo extraordinario.





