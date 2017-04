Contra Duarte no debe haber impunidad: senador

Ciudad de México

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera, dijo que no debe haber simulación ni impunidad en el proceso judicial que se siga al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

“Duarte no sólo dañó y lastimó al pueblo veracruzano, saqueando las arcas públicas y dejando a generaciones una pesada deuda estatal; la investigación de sus actos ha ido dejando al descubierto toda una trama de delitos y corruptelas, cuyo alcance es necesario conocer, ya que no actuó solo”, expresó.



El legislador exigió que se obligue a Javier Duarte a regresar los bienes y todo el dinero que obtuvo ilícitamente como gobernador priista.



El senador panista dijo que la detención de Duarte fue posible por la decisión y persistencia del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien, como candidato de la alianza política impulsada por el PAN, denunció las tropelías del entonces mandatario.



Señaló que el caso del veracruzano se suma al de su ex compañero de partido, Tomás Yarrington, “quienes son parte de una larga lista de ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), prófugos de la justicia o que son investigados por presuntos ilícitos cometidos en sus administraciones”.



Criticó que el PRI salga nuevamente a deslindarse de Duarte y exigir una “sanción ejemplar” en su contra y de quienes se compruebe hayan formado parte de su red delictiva, “cuando en su momento solapó y no cuestionó los actos del veracruzano, en funciones de gobernador”.



Recordó que Duarte fue expulsado del PRI el 25 de octubre de 2016, sólo después de las acusaciones que se hicieron por diversos delitos cometidos en su gestión; al igual que Yarrington, todas las imputaciones que pesan sobre él son a partir de su actuación como gobernador y miembro distinguido del PRI, “si delinquió, lo hizo como priista”.













