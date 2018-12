Silvia Arellano

La mesa directiva del Senado recibió el Paquete Económico 2019 para su análisis y discusión.

“Agradecemos que el Gobierno de la República envíe en el paquete de una vez al Senado para su análisis, para el análisis viene tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de la Política Económica y eso servirá para hacer un análisis global y coherente, no obstante que sólo corresponde al Senado la aprobación de la Ley de Ingresos”, dijo el presidente del Senado, Martí Batres.

Los senadores y diputados deben revisar la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de la Política Económica, pero es facultad exclusiva de los diputados aprobar el presupuesto de egresos 2019.

Entrega protocolaria del paquete económico, salón de Mesa Directiva https://t.co/PT1V3q8oSt — Senado de México (@senadomexicano) December 16, 2018

La Comisión de Hacienda del Senado se instalará en sesión permanente a partir del próximo martes para analizar la Ley de Ingresos para el próximo año, la cual podría subir al Pleno el jueves para su aprobación.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, dijo que el próximo martes se instalará la comisión de manera permanente para que el miércoles se discuta y apruebe con el consenso de los 15 legisladores que la integran.





“Estimamos la Ley de Ingresos remitirla el día jueves al Pleno para su aprobación, ese sería el calendario de parte de nosotros y una vez que se apruebe en el Pleno se remite a la cámara de origen que es la de Diputados”, expresó el senador de Morena.

Antes, el subsecretario Herrera explicó que el Paquete está articulado en tres ejes: mantener el equilibrio de las finanzas públicas; la política de austeridad como eje para articular el gasto, dichos ahorros serán canalizados a proyectos de inversión y política social; y cuenta con los principios de transparencia, prudencia y responsabilidad fiscal.

Señaló que se prevén ingresos presupuestales totales para 2019 de 5.27 billones de pesos, los cuales muestran un crecimiento real de 6.3 por ciento, respecto a la cifra aprobada en 2018 y un superávit fiscal del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En tanto, el senador Armenta destacó que la austeridad republicana “ha llegado como una realidad no objetable ni inaplazable. En el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo ya es una realidad y estamos convencidos de que lo será en el Poder Judicial”.

Mientras, el presidente del Senado, Martí Batres destacó que junto con el gobierno federal se trabajará para que no haya más aumentos de impuestos.

“Para no pegarle a la economía y para no afectar a los contribuyentes, de esta forma tendremos también una aportación a la estabilidad, porque la estabilidad económicos no debemos verlas arriba si no también abajo, en las familias, en los hogares, ahí también debe medirse la estabilidad económica”, agregó.

El senador de Morena comentó que se busca tener una tendencia a un mayor gasto social y en inversión. “Y hacerlo no sobre la base del endeudamiento ni del aumento de impuestos, sino sobre todo de la reorganización de los recursos con los que ya cuenta el Estado”.

Subrayó que habrá un cambio, respecto a los paquetes anteriores. El compromiso será: Combatir la tendencia al endeudamiento, mantener los grades equilibrios y, al mismo tiempo, en la parte del gasto, una tendencia a un mayor gasto social y en inversión.

“Y hacerlo no sobre la base del endeudamiento ni del aumento de impuestos, sino sobre todo de la reorganización de los recursos con los que ya cuenta el Estado”, añadió.

Comentó que se busca un giro en materia de política económica. “Llevamos muchos años de abandono en el gasto social, y también una tendencia a la baja en el gasto de inversión. Y, prácticamente, en todos los sexenios, de 1988 a la fecha, ha habido aumento de impuestos”.

Refirió que corresponde al Senado trabajar especialmente en este tema, junto con el Gobierno de México para que no haya más aumento en dicho rubro, la finalidad es no pegarle a la economía y no afectar a los contribuyentes. “De esa forma, tendremos una aportación a la estabilidad económica”.

OVM

​