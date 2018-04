Senado manda llamar a ex alcalde de Choix por desacato a CNDH

Ciudad de México

El Senado de la República mandó llamar al ex presidente municipal de Choix, Sinaloa, Lindolfo Reyes Gutiérrez, al ser requerido para aclarar por qué no aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a la situación de más de 500 víctimas de desplazamiento por violencia en su municipio.

Sin embargo, aunque la CNDH presentó esa queja al Senado, no hubo representantes de la Comisión, por lo que senadores del PRI, el independiente Manuel Cárdenas y el propio ex alcalde, manifestaron su inconformidad.

En la reunión se dio cuenta que en octubre de 2017, la CNDH emitió una recomendación al gobierno de Sinaloa, así como a las alcadías de Sinaloa de Leyva así como Choix por la situación de 2 mil 600 desplazados por enfrentamientos violentos entre el 2010 y 2011.

En dicha recomendación, se dijo que tales gobiernos no garantizaron el derecho a libertad de circulación y residencia, propiedad, asistencia humanitaria, alimentación, vivienda y una adecuada aplicación de justicia, entre otros, por lo que se abrió la investigación y recomendación que el alcalde Reyes Gutiérrez se negó a acatar.

LA presidenta de la CNDH, Angélica de la Peña, informó que sí se notificó a la CNDH de que estaría convocando a este mecanismo para contrastar información con Reyes Gutiérrez, sin embargo, no había acudido nadie.

En su exposición, Reyes Gutiérrez negó que haya comunidades deshabitadas de desplazados por la violencia en el listado completo que entregó la CNDH y mencionó que solo las comunidades de La Culebra y El Corral Quemado están vacías después de los hechos violentos entre 2010 y 2011.

"Ellos no han regresado a sus comunidades por conveniencia propia. Ninguna comunidad de las que menciona ahí está deshabitada y yo invito a la CNDH que acuda a Choix y vea la situación que prevalece allá, no es justo y si yo acato la recomendación tendría que aceptar que mi municipio tiene problemas y no es así", argumentó el alcalde con licencia.

Dijo que ayer se mandó a los comisarios a cada comunidad para verificar la situación, pero no encontraron hechos de violencia, tras lo cual reclamó que después de esos enfrentamientos y pese a que se levantaron censos no se les entregaron apoyos ni siquiera para las comunidades indígenas de esa zona serrana aun cuando hubo ofrecimiento en ese sentido.

Los senadores priistas Diva Gastélum y Verónica Díaz, así como Cárdenas Jiménez, cerraron filas con el alcalde con licencia al sostener que nadie puede hacer lo imposible y si no tiene recursos sería conveniente que la CNDH acuda con sus presidente Luis Raúl González Pérez para documentar la situación.