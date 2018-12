Senado inicia hoy la elección de ministro

Angélica Mercado

El Senado inicia hoy la elección del ministro de la Suprema Corte, con ausencia de una parte de la oposición, luego de que el pasado jueves las bancadas de PRI, PAN y PRD se levantaron de las negociaciones en protesta por la decisión de Morena de sacar al perredista Juan Zepeda de la Comisión de Justicia.



Debido a que Morena tiene a ocho de los 15 senadores que integran la comisión, las bancadas del PAN y PRD confirmaron ayer que no asistirán a los trabajos que inician a las 11 de la mañana con la comparecencia de Loretta Ortiz Ahlf, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá.



El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que su bancada no estará presente y fijará su postura en la sesión del pleno.



Mientras que la panista y secretaria de la Comisión de Justicia, Indira Rosales, informó que su bancada todavía analiza la decisión, pero "lo más probable" es que no acudan a la sesión de dictamen de hoy.



Morena y sus aliados tienen 70 votos y requieren 14 más, de los que seis podrían ser del Partido Verde y Movimiento Ciudadano, que se inconformaron, pero no abandonaron el pleno.



Receso



La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició a partir de este sábado y hasta el próximo 1 de enero, su periodo de receso, durante el cual operará una comisión de tres ministros para atender los casos administrativos urgentes que se presenten. La Comisión de Receso del Alto Tribunal está integrada por José Fernando González , Margarita Luna y Alberto Pérez.