Entregan reconocimiento 'Elvia Carrillo' a Elena Chapa

México

En un salón de plenos, al que la mayoría de varones le hicieron el vacío, el Senado entregó el reconocimiento 'Elvia Carrillo' a la feminista María Elena Chapa, quien reclamó a los candidatos presidenciales comprometerse con una agenda de las mujeres y aclarar desde cómo las pretenden integrar en su gabinete de gobierno.

Ante el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, así como diversos invitados de la homenajeada, Chapa aseveró que hoy es imperioso y necesario ver paridad en los gabinetes: federal, estatales y municipales.

En un extenso discurso de una hora - el más largo en la historia de un homenajeado - Chapa preguntó al titular de Gobernación:

“¿Cómo le haríamos para que la política interior entendiera más y mejor que solamente hay cinco estados que han tenido gabinetes paritarios? Cuatro son gobernados por el PRD y uno por el PAN. Del PRI no ha habido un solo gobernador que tenga gabinetes prioritarios”.

Dijo que es necesario que los mandatarios entiendan que debe haber gabinetes paritarios, con la mitad de mujeres y el mismo número de hombres, lo que le ganó un sonoro aplauso de los presentes, entre otros María de los Ángeles Moreno, Beatriz Paredes, Leticia Bonifaz y del mismo secretario Navarrete, entre otros.

Expuso que países como España, Chile, Costa Rica y otros países tienen cuotas paritarias y este es el momento de que se les pida a los candidatos presidenciales --ya que está en curso el proceso electoral—que se comprometan a que la mitad de su gabinete serán mujeres y con ello den muestra de que se considera el talento y capacidad del sector femenino.

Pidió además que de una vez por todas se junte en una sola partida los recursos del ramo 41 del Presupuesto, designado para las mujeres, a fin de evitar su dispersión, pues desde la gestión de Francisco Gil como secretario de Hacienda se solicitó y no ha procedido.

Aunque estaba previsto que solo la presidenta de la Comisión para Equidad de Género, Diva Gastélum, hiciera uso de la palabra, el presidente Ernesto Cordero debió someter al pleno la petición de senadoras los diferentes partidos para fijar posicionamiento.

En su turno, Gastélum Bajo reconoció el gesto de Cordero al afirmar que estas son las decisiones de hombres valientes, no las de quienes golpean a las mujeres, tras lo cual aclaró que esta no es fecha de celebración ni de felicitaciones, sino de seguir avanzando en la construcción de derechos de las mujeres.

Exigió que cese la violencia política “y la tenemos que parar, no puede seguir en este país, porque frena el máximo éxito que hemos tenido que es la paridad democrática”.

Advirtió que si la democracia paritaria no está blindada con la legislación, “no caminamos; la mujeres no somos número, somos seres humanos que sentimos y queremos que nos respeten. Ser candidata no debe estar sujeto a la inseguridad como persona”.



