Senado guarda minuto de silencio por estudiantes de cine

Senadores del PRI, PAN y PRD demandaron no dar carpetazo al caso del asesinato de los tres jóvenes cineastas de Jalisco, al exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias y no se repitan los errores ocurridos con el caso Ayotzinapa.

Mientras que el Senado guardó un minuto de silencio en memoria de los jóvenes Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Ávalos.

En su turno, el coordinador panista Fernando Herrera calificó de un fracaso la política de este sexenio para enfrentar la delincuencia, al señalar que desde un arranque y hasta el final siguen surgiendo casos de este tipo.

“Lamentablemente el gobierno federal ha sido indolente e incapaz en generar las estrategias que se requieren para darle seguridad a todos los mexicanos. Esto no es más que una indolencia, falta de preparación, de capacidad del gobierno federal y su coordinación con los gobiernos estatales”, estimó.

Al abundar que el gobierno de Jalisco ha manejado con indiferencia y la PGR tiene que revisarlo, porque conmocionó a la sociedad de Jalisco y debe esclarecerse.

En el mismo sentido el panista presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Flores, exigió que no haya carpetazo y por la naturaleza de los delitos la PGR intervenga para vincular expedientes y se tomen todos los cuidados para que no se contamine, como sucedió con los jóvenes asesinados de Ayotzinapa.

La panista Mariana Gómez lamentó los hechos y dijo que son ejemplo de que en el combate al crimen no puede haber amnistías y se deben castigar con todo el rigor de la ley.

El priista presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Pozos, dijo que es impensable que sigan sucediendo este tipo de asesinatos y por ello, con respeto, pero es necesario hacer un llamado al Estado mexicano a que se comprometa a no permitir que se atente nuevamente contra jóvenes en estas circunstancias.

“Que no sea parte de la normalidad de nuestras vidas el escuchar de este tipo de asesinatos, tan tristes y graves”, planteó.

Llamó a que se llegue hasta las últimas consecuencias, “sobre todo lamentando lo que sucedió, pero también pidiendo que no se repita, que no vuelva a suceder. No queremos ni un asesinato más de nadie.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, demandó que se cuide con extremo cuidado la cadena de custodia en torno a este caso.

“Es verdaderamente dramático que estemos comprobando que no hay ley en Jalisco, la verdad, pero así estamos en varios lados, por desgracia”.

Recordó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y dijo que a casi cuatro años no se sabe lo que ocurrió. “Desde septiembre de 2014 y no sabemos el paradero de los 43 chicos de Ayotzinapa. Pero, puedo hablar de toda la gente que yo atiendo, los colectivos, y estamos hablando de más de 35 mil personas que no sabemos dónde están”.

Dijo que lo que impacta de los estudiantes de Jalisco es que al final se supo lo que pasó y es “una tragedia horrorosa”.

