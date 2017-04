Senado hará otro intento para nombrar fiscal anticorrupción

Ciudad de México

Senadores aún no se ponen de acuerdo para sacar adelante el tema del fiscal anticorrupción; sin embargo, el coordinador de los priistas, Emilio Gamboa dijo que se hará un último intento este jueves para aprobar el nombramiento antes de que concluya el periodo de sesiones que termina el 30 de abril.

En conferencia de prensa, comentó que ya platicó con el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera para que no haya pase automático del titular de la PGR al Fiscal Anticorrupción como se plantea actualmente.

"En el PRI no lo vemos mal, lo estamos platicando en el grupo parlamentario y yo creo que el jueves podríamos pasar, es una inquietud que tiene el PAN, que me ha manifestado el PRD, no me ha dicho nada el PT y el Partido Verde Ecologista está de acuerdo en que estuviera esta modificación. Yo no veo problema de que el jueves podamos sacar esta iniciativa que me parece que va a tranquilizar no sólo a la sociedad civil sino a los senadores que están inquietos por el pase automático. El jueves podemos tener un avance sobre este tema en concreto", expresó.

Por otra parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero, dijo que se debe tener clara la ruta que se debe seguir, pues ni siquiera los candidatos están dispuestos a participar en el cargo durante 18 meses, por lo que pidió que se haga una reflexión para que se haga un nombramiento con un tiempo más largo.

"No tengo una posición determinada, me parece que va a ser una persona que esté sujeta a una presión muy importante por parte de la sociedad, de todos los que estamos fastidiados por lo que está pasando en el país, y me parece que eso en lugar de ayudar a la conformación de una nueva fiscalía especializada en anticorrupción, sino tenemos muy claro a qué se va en esos 18 meses podemos lastimar a una nueva institución", agregó.

En tanto, la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna dijo que el tema del fiscal anticorrupción tendrá que discutirse en un periodo extraordinario porque no hay condiciones ni ánimo en los distintos partidos políticos. Y consideró que no es suficiente con modificar la cláusula del pase automático.

"Aprobar un fiscal anticorrupción en las condiciones de hoy simplemente sería un fiscal sin dientes, formaría parte de una dependencia de la PGR, tendría muchísimas limitaciones para ejercer lo que aquí dijeron de tal manera de que veríamos un encargado de despacho por un año siete meses", señaló.

Mientras, el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, comentó que sería más fácil procesar el tema si se realiza por etapas, "no podemos revisar el modelo en su integridad, pero sí podemos avanzar en el pase automático incluso en el fiscal anticorrupción y empezar a discutir el mejor modelo de procuración de justicia".





