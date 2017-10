El Senado se enreda con el caso del fiscal

México

Los grupos parlamentarios en el Senado no lograron determinar una ruta para revocar o avalar la destitución del ex titular de la Fepade, Santiago Nieto. Ante ello, los coordinadores de oposición lograron el acuerdo de reunir a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva para que juntos busquen los mecanismos que permitan sacar adelante este tema.

Ayer, senadores de las distintas bancadas presentaron diversas propuestas para revertir la destitución luego de que algunos de ellos afirmaron que el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, había actuado “no solo política, sino desproporcionadamente” al remover del cargo a Nieto, porque con ello trastoca la convivencia democrática en pleno proceso electoral.

Al no tener claros de inmediato los pasos a seguir y por ello requerir más tiempo para fijar una postura, se rechazó la propuesta del presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, para invitar al extitular de la Fepade y a Elías para exponer sus razones el próximo jueves.

Fue un día de cabildeos y amplias consultas en busca de la ruta adecuada para abordar la revocación o aceptar la remoción. Una vez rechazada la propuesta que hizo Cordero por la mañana los coordinadores del PAN, Fernando Herrera; Luis Sánchez, del PRD, y Manuel Bartlett, del bloque PT-Morena, pidieron reunión urgente de la Junta de Coordinación Política, para que se turne la notificación de la PGR a la Comisión de Justicia y el tema se debata a fondo en el pleno.

En dos encuentros por separado, los legisladores afirmaron que se debe analizar la ruta que debe seguir el Senado toda vez que coincidieron que es un procedimiento muy delicado que se debe tomar con responsabilidad y requiere un análisis profundo para tener explicaciones puntuales y dar el debido derecho de audiencia a los involucrados.

Se consultó a la priista Ana Lilia Herrera, quien accedió a convocar a la junta hoy a las 11 horas, para explorar la ruta que puede seguir el Senado, toda vez que la oposición argumentó que la PGR no motivó ni fundamentó el cese del fiscal ni tiene facultades un encargado de despacho para ello, porque esa atribución se circunscribe al procurador o al fiscal general.

Por la noche y tras diversos análisis jurídicos, se acordó que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política sesionen juntas para determinar el procedimiento de remoción o restitución, una vez que el pleno conozca hoy en la sesión la comunicación enviada por la procuraduría el pasado viernes.

Lo que se busca es, explicaron los legisladores, que el Senado revise el procedimiento para decidir, a más tardar la próxima semana, si objeta la remoción de Nieto.

Los coordinadores de PAN, PRD y el bloque PT-Morena, Fernando Herrera, Luis Sánchez y Manuel Bartlett, así como el vicecoordinador Miguel Barbosa, argumentaron que es un asunto muy grave y delicado que debe resolver la Jucopo.

“No al calor de la prisa ni en los tiempos del gobierno”, asentó Herrera, a lo que Bartlett agregó que hay una mayoría a favor de la objeción, porque se trata claramente de una decisión tomada en Los Pinos porque involucra dinero sucio en la campaña presidencial de 2012.

Barbosa señaló que al violentar el artículo octavo transitorio que limita la facultad de remoción al procurador o al fiscal, Elías puede ser sujeto de juicio de responsabilidad y ello también se analizará para dictaminar.

Ante la posibilidad de que Elías no acuda por no tener esa facultad, Bartlett puntualizó: “Sí, es un poco extraña la respuesta de este procurador emergente. Él sí puede destituir, pero no puede venir. Es absurdo. Entonces no puede destituir, tampoco. Este es un procedimiento arbitrario, es gravísimo, y tiene que ver con Odebrecht, no le demos vueltas”.

Barbosa apuntó que en el artículo 18 del reglamento del Senado hay un procedimiento claro establecido, y que Elías está obligado a fundamentar su decisión, además de que en el título octavo de dicho reglamento se establece la regulación para procedimientos especiales, como los nombramientos, remoción y objeción.

Emplazan el veto

Las fracciones de PAN y PRD en la Cámara de Diputados emplazaron al Senado a vetar la remoción de Nieto y anticiparon su rechazo a la designación de un fiscal electoral “a modo”.

Desestimaron el argumento Alberto Elías, quien declaró al director general editorial de MILENIO, Carlos Marín, que la destitución de Nieto fue una decisión técnica y no política.

Los líderes parlamentarios de PAN, Marko Cortés, y de PRD, Jesús Zambrano, así como el legislador y ex presidente perredista Agustín Basave, acusaron al gobierno federal de cesar al titular de la Fepade por resultarles incómodo, al investigar casos como el de los presuntos sobornos de Odebrecht a funcionarios públicos.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó llevar el tema a debate durante la sesión ordinaria de este martes en el pleno.

“Es muy preocupante que ahora el PRI-gobierno pretenda tener un fiscal carnal electoral; esto es absolutamente inaceptable y por eso hemos hecho el exhorto respetuoso al Senado para que veten esa decisión con mayoría de votos; es inaceptable que el PRI-gobierno pretenda quitar a un fiscal que evidentemente les es incómodo, pero que está haciendo su función”, puntualizó Cortés.

Basave apeló a la oposición en el Senado para dar marcha atrás al cese del fiscal electoral e impedir el nombramiento de un funcionario que incline la cancha a favor del PRI en las elecciones del próximo año.

“Confío en que en el Senado se pueda revertir esta decisión, que además de ser una procuración de impunidad y de tener un fiscal a modo para las elecciones de 2018, es una decisión políticamente muy torpe, es una enorme torpeza”, dijo.

El vicecoordinador perredista Jesús Zambrano soslayó la justificación de Elías y señaló que esa decisión fue del titular del Ejecutivo.





Nieto defiende su permanencia en la Fepade

El ex titular de la Fepade, Santiago Nieto, aseveró que su cese fue irregular y se puso a disposición del Senado para presentar pruebas de su trabajo, al señalar que se desempeñó con probidad y autonomía.

A su vez, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, justificó la remoción de Nieto, "por violentar la estricta reserva sobre investigaciones en curso, en contravención a lo ordenado por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales".

En un escrito enviado ayer por la noche, Nieto defendió su permanencia al frente de la Fepade, al señalar que su cese presenta diversos problemas jurídicos, porque no se le informaron las razones ni se le dio oportunidad de defensa, y que la PGR tampoco motivó debidamente el cese. Dijo que Elías es quien firma el documento de remoción y debe analizarse si un funcionario que ocupa provisionalmente el cargo tiene atribuciones para remover a un funcionario designado por el Senado.

"Me he desempeñado con probidad, autonomía, imparcialidad, sin filias ni fobias y de contar con el apoyo de la mayoría de esa H. Cámara lo seguiré haciendo hasta la conclusión de mi mandato".