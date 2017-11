Senadores piden a Ejecutivo propuestas para sustituir a Carstens

Ciudad de México

Senadores exhortaron al Ejecutivo a presentar su propuesta para el nombramiento del gobernador del Banco de México,para evitar generar incertidumbre en los mercados.

El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, recordó que antes del 30 de noviembre se debe tener aprobado del sustituto de Agustín Carstens, quien dejará el cargo para dirigir el Banco de Pagos Internacionales.

“Estamos a 9 de noviembre y no tenemos una propuesta, no sé qué sucede en Los Pinos, creo que están muy entrampados entre decidir a quién mandan a la candidatura, a quién mandan al Banco de México, repartiéndose los espacios”, señaló.

No obstante, consideró que esta posición pone en incertidumbre al país, “porque no tener a un gobernador del Banco de México puede traer consecuencias, incluso, en el tipo de cambio del peso frente al dólar, de incertidumbre que se genera en los mercados, me parece que tenemos mucho retraso en ese tema y no veo para cuando tengamos una propuesta”.

El senador del PRI, José Francisco Yunes, refirió que se debe salvaguardar el perfil del nuevo gobernador del Banco de México para que genere estabilidad monetaria.

“Todos sabemos que está el gobernador Carstens puesto la meta de dejar el cargo hasta finales de noviembre. Tendrá que ser propuesto por el presidente, no necesariamente por la Junta de Gobierno del Banco de México, pero podría ser una opción”, señaló.

Al preguntarle si el titular de Hacienda, José Antonio Meade podría aspirar a Banxico y dejar a un lado sus aspiraciones presidenciales, el senador Yunes respondió que ha acreditado una trayectoria “intachable y compromiso con el país”.

“(…) ha dado buenos resultados, lo ha hecho con gran compromiso, no tengo la menor duda de que está calificado para cualquier responsabilidad del tamaño que sea y tendrá los mismos resultados”, destacó.

Mientras, que hace unos días, el coordinador del PAN, Fernando Herrera consideró que el perfil que deberá tener el titular de Banxico es de una persona que esté alejada del vaivén político.

“Que sea un profesional formado en la disciplina económica, que conozca la realidad del país y que sea un profesional de carrera, que no sea un político ni un amigo del sexenio. Hay muchos mexicanos que reúnen el perfil, ahí en la Junta de Gobierno hay personajes que pueden tener buenas características, pero no es exclusiva la zona o el lugar donde pueden emerger candidaturas. Dejemos que el Ejecutivo realice su labor y que envíe una propuesta que cumpla con la exigencia del país en materia de disciplina y de orden que debe tener un funcionario de estas características”, agregó.

-Si el presidente les propone a Meade ¿lo estaría descartando como “tapado”?

-No sabemos si esa circunstancia se vaya a presentar, lo que es muy cierto es que el camino que se está despejando es para que el señor Meade sea el candidato del PRI; ya veremos en los próximos días.









