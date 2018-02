Más de 50 senadores faltan a la sesión... por campaña

Ciudad de México

Por segunda ocasión, el Senado inició sesión con más de 50 ausencias de legisladores que andan en campaña, aunque el presidente Ernesto Cordero dijo que no hay restricciones para quienes se han registrado para contender como diputados y cobrar del erario al mismo tiempo.

Se le hizo notar que ayer el Senado inició con un quórum de apenas 66 de los 128 que integran la cámara, mientras que hoy arrancó con solo 75, a lo que Cordero Arroyo respondió que mientras haya quórum constitucional con ese iniciarán las sesiones.

Por otra parte, aseguró que Margarita Zavala estará en la boleta electoral y no se sumará a la propuesta de Armando Ríos Piter de que los independientes vayan juntos, porque todos tienen proyectos diferentes.

En entrevista, se refirió a los suplentes que ya pidieron licencia y dejaron sus escaños vacíos.

"Yo creo que en el caso de los suplentes que pidieron licencia y el titular, no se pueden incorporar, muchos de ellos van de candidatos a diputados federales y la Constitución les permite hacer campaña como diputados federales, siendo senadores. Entonces, me parece que ellos regresarán y se incorporarán al trabajo del Senado", dijo.

--¿Es ético que estén en campaña y en erario público?

"Yo creo que sí, mientras cumplan con su trabajo en el Senado de la República, me parece que sí y la ley y la Constitución claramente lo permiten. No hay prohibición expresa como lo hay para competir por otros cargos. Yo creo que aquí no debe haber ningún problema".

Sobre la invitación de Ríos Piter a Margarita Zavala para ir juntos los candidatos independientes a la Presidencia, el senador dijo que todos los aspirantes tienen posibilidades, incluyendo José Antonio Meade.

Pero no tendría ningún sentido que Zavala deje su candidatura porque representa una agenda ideológica perfectamente bien definida.

"Ella defiende los principios y valores que debió haber defendido el partido Acción Nacional y que tristemente pues ahora nadie defiende. Entonces, yo creo que Margarita Zavala tiene un espacio ideológico muy importante en la boleta y no veo que eso lo comparta con mi compañero, con mi querido Armando Ríos Peter ni tampoco con El Bronco", expresó.

Puntualizó que no cree que porque sean independientes y vayan sin partido, quiere decir que comparten principios, manera de ver la política, decisiones de política pública, "y me parece hasta un desatino que nada más por ser independientes todos corrieran juntos. Margarita está ahí, va a estar en la boleta".





VJCM