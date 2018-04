Con ideas semejantes, Sheinbaum y Barrales: Patricia Mercado

México

Llega como siempre lo ha hecho. Con el temple, mirada y mesura que le caracteriza:

¿Qué gusto verla de nuevo?

Igualmente.

¿Diría que es más política ahora?

Sigo siendo una mujer de convicciones, que toda mi vida he trabajado por causas.

¿Ahora sabe mentir mejor?

No, no miento.

¿Cuántos años lleva en el servicio público?

Cinco. Con Mancera como secretaria de Trabajo y de Gobierno.

¿Ha valido todo el esfuerzo?

Sí, lo ha valido.

¿Se ha hecho de dinero?

No. Sin duda mi salario en el gobierno es el más alto que he recibido.

¿Ni un departamento en Miami?

¡No!

¿Algo que haya hecho contra su voluntad?

No, quizás cosas que podría haber hecho y no pude.

¿Alguna complicidad encubierta?

No.

¿Ha avanzado sin transar?

He avanzado con escuchar, dialogar y, después, acordar.

¿Le cumplió a Mancera?

Le cumplí. Él me dijo: “Patricia, escucha, relaciónate con la sociedad civil”. Y lo hice.

¿Qué ciudad dejan?

Una ciudad que avanzó con una nueva Constitución: el mayor legado.

¿Y por qué están a punto de perderla?

Claudia y Alejandra tienen propuestas muy semejantes. Es la misma izquierda que se dividió en algún momento. Gane Claudia o Alejandra realmente va a ser una visión de izquierda.

¿Y qué es ser de izquierda?

Es darle igual de importancia a la justicia y a las libertades.

¿Y ahora quiere ser senadora?

Sí, quiero ser senadora.

¿Necesita protección?

No.

En fin, ¿se acuerda cuando quería ser Presidenta?

Sí.

Usted que fue a un debate, ¿en qué no deben equivocarse?

Hay que ser muy auténticos, hablar desde el corazón, con inteligencia.

¿Algún consejo para Anaya?

Eso: auténtico. Que en algún momento se pare y conecte con la gente.

¿La honestidad será un buen consejo?

Por supuesto.

¿Y Anaya lo es?

Sí, es muy honesto.

¿Cuántas láminas o gráficas deberá usar por intervención?

No me gustan las gráficas. Hay que hablarle a la gente directamente.

¿Le diría que controle el movimiento inquisidor de su mano?

Las manos son muy importantes. Sus movimientos tienen que estar ligados a lo que se habla.

¿A Meade qué le aconsejaría?

Autocrítica. No puede ir como si no fuera responsable de los problemas que hay.

¿La amenaza le servirá?

No, no.

¿Le diría que controle el humor?

No, hay que tener un poco de humor.

¿El debate será de risa?

No, se juegan mucho los candidatos.

¿Los tomará en serio?

Sí, por supuesto.

¿Margarita dirá que la mar está triste?

No sé. Margarita trae su programa y es una oportunidad para expresarse.

¿Quién destapará más corruptelas?

No sé. Espero sí, que todos se comprometan a un fiscal anticorrupción.

¿Odebrecht se llevará el debate?

Es un tema muy importante.

¿Y “El Bronco”?

El Bronco me parece una deformación de esta campaña electoral.

En fin, ¿están preparados para perder?

Hay que estar preparados para perder y ganar.

¿Desesperados?

No, no. Haciendo campaña. Hay mucho tiempo para hacerlo.

¿Ya se sentaron con Meade?

No.

¿Lo harán después del debate?

No, el Frente es una coalición contra el PRI, que representa el viejo régimen.

¿Lo bueno que va al Senado?

Estamos trabajando para que el ciudadano tenga mayor participación.

¿Ya vio que todos quieren protección en las Cámaras?

Se está trabajando por que no haya fuero.

¿Hasta Héctor Serrano?

Todos. Es un acuerdo.

¿Algo qué cubrir?

No.

¿Malversación de fondos?

No.

¿No la han acusado de eso?

No, es una de las cosas que no me han acusado.

Por cierto, ¿ha visto Begné?

No sé por dónde anda.

¿Sigue vendiendo defender los derechos de las mujeres?

Ha sido mi causa de toda la vida.

¿En estos minutos quizá ya hay dos mujeres violadas solo en la ciudad?

Así es. Eso es uno de los grandes compromisos: terminar con la violencia.

¿En esta ciudad que usted gobernó?

En esta ciudad que goberné, en este momento, se está trabajando para evitar esa violencia.

¿En verdad llegó la corrupción por las delegaciones de Morena?

No. La corrupción no tiene nada que ver con uno u otro partido.

¿Eso ya se lo dijo a Barrales?

Alejandra Barrales lo sabe.

¿El “cartel de las narcodelegaciones”?

Eso le toca a la PGR investigar y decirnos.

¿Ve a Barrales gobernar contra o para el crimen?

¡Contra el crimen, por supuesto!

¿Cómo lo sabe?

Porque es un compromiso del Frente y muchos estaremos vigilantes que se cumpla.

¿Con compromiso se gobierna?

Sí, con compromiso legislativos y compromisos presupuestales.

¿Mancera gobernó con el crimen?

No.

¿Cómo lo sabe?

Gobernó contra el crimen desde la Procuraduría, con la seguridad pública.

¿Y ahora Mancera quiere ir al Senado?

Él va al Senado, también.

¿Hubo triangulación de presupuesto?

No. Él siempre nos decía que si hay una cosa que no puedan informar, entonces no la hagan.

¿Pagos por derecho de piso?

Por parte del gobierno capitalino, no. Pero sí hay grupos en vía pública donde se les cobra derecho de piso.

¿Por cambio de uso de suelo?

Hasta ahora no hay ninguna investigación en ese sentido.

El “cartel de las inmobiliarias” les han llamado.

No. Hay malos constructores que realmente tratan de corromper. En Gobierno firmamos un acuerdo ético para cumplir la ley y no usar la corrupción para desarrollos inmobiliarios.

¿Con ética se gobierna?

Sí, con ética se gobierna.

Por cierto, ¿qué pasó en el Rébsamen?

Esa es una investigación que tiene la Procuraduría. Nos tendrán que decir qué pasó.

¿Por qué no se ha dicho aún?

Seguramente porque no termina la investigación.

¿Y usted qué hizo con el tema de la reconstrucción?

Desde la secretaria atendí a grupos de ciudadanos que venían, escuchar su problemática y pasarla a la Comisión de Reconstrucción.

¿Con escuchar se gobierna?

Primero hay que escuchar.

¿Dejar el fondo en manos de Jorge Romero y Mauricio Toledo le pareció responsable?

Es que no lo dejamos. En un primer momento la Asamblea tomó esa decisión. Se dio una buena discusión pública y finalmente se cambió.

¿Eso es burla?

No.

¿Ellos no han sido acusados de coludirse con las constructoras?

Creo que sí hay organizaciones y actores políticos que han planteado eso.

Curioso, ¿también ellos dos buscan curules?

Sí, ellos son legisladores y van ahora a la federal.

¿Los capitalinos somos tontos?

No. Es una sociedad súper informada, organizada y exigente.

¿Alcanzaron a deshacerse de los papeles?

¡Ahí están los papeles!

¿Usted firmó por Mancera?

Firmaba como secretaria de Gobierno en nombre del jefe de Gobierno.

¿Limpia?

Sí.

¿Como Anaya?

Sí.

¿Como Barrales?

Sí, ellos han aclarado y ahí está en sus páginas toda la información.

¿Limpia como una “casa blanca”?

Limpia.

¿Tiene Barrales departamento en Polanco?

Tiene su departamento donde vive. Ya puso en pantalla toda la explicación de sus bienes.

Por cierto, ¿qué es eso de “La Jefa de las ciudades”?

Ella, como jefa de familia, he hecho una similitud entre jefa de la ciudad y una jefa de familia.

¿Eso quiere ser empático o es un estilo de hacer política?

Quiere ser empático con la buena mirada de las jefas del hogar que sacan adelante a sus familias.

¿Gobernar es mandar?

No es mandar, es tomar decisiones, pero primero hay que escuchar a la sociedad.

¿Ganan?

Sí, seguramente.

¿Ganan a golpes?

No, no. Pero en campañas también hay críticas.

¿Viene la campaña del miedo?

No, eso no está en la mesa.

¿Se elegirá con ira?

Hay mucha gente enojada. También se vota con coraje, con indignación.

¿Eso lo sabe muy bien Mikel Arriola?

Lo sabe muy bien. Se está aprovechando de eso.

Por cierto, ¿cómo va la credencialización falsa?

Son investigaciones que tiene qué hacer la Fepade y castigue a quien tenga que castigar.

¿Y cómo va la cooptación de votos vía dinero directo?

También, si alguien lo está haciendo que la fiscalía intervenga.

¿Ya acusaron al PRD?

Todos están en la fiscalía. Hay muchas acusaciones.

¿Lo están haciendo ustedes?

No, no lo estamos haciendo.

¿Ni en Iztapalapa?

En ninguna parte. Si hay algo que la Fepade nos diga.

¿Desesperada Barrales?

No, está haciendo campaña.

¿Pensará que todo se puede comprar?

No.

Ya en serio, ¿qué hace con Barrales?

La conocí como sindicalista hace muchos años.

¿Ella le ha dicho “compañera de lucha”?

Sí, así es.

¿En cuál barricada se encontraron?

En las barricadas del sindicalismo, de los derechos laborales.

¿Dónde estaban en 2010 al suspenderse Mexicana de Aviación?

Ahí, defendiendo. Alejandra incluso como senadora presidió la Comisión del Trabajo.

¿Y tuvo éxito?

Hasta ahora no. Pero es una lucha, una organización que sigue adelante.

¿Lo bueno que usted va para el Senado?

Voy para el Senado, sí.