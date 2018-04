Amnistía, sólo con regulación de drogas: Semáforo Delictivo

Ciudad de México

La organización Semáforo Delictivo avaló la propuesta de amnistía planteada por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, sólo si va acompañada de un plan de regulación de drogas.

En conferencia de prensa, Santiago Roel, director de la organización, dijo que la propuesta de fomentar la paz "es lo que necesitamos" y que podría funcionar por ser una estrategia diferente para el combate al crimen.

"En cuanto la amnistía, me gusta que busque alternativas, que se atreva a pensar fuera de la caja, hasta ahí me gusta. En mi concepto, las amnistías funcionan muy bien cuando hay una guerra civil, no estamos en una guerra civil, estamos en una guerra por el control de un mercado. Si él habla de amnistía a los campesinos que han producido droga, que en vez de estar el Ejército cortándole el cultivo de amapola al campesino y lo meten a la cárcel al pobre campesino; esa amnistía, claro", dijo Roel.

La amnistía, dijo, podría funcionar para quienes están en la cárcel por consumidores, por narcomenudeo, o si no han cometido otro delito salvo la venta de estupefacientes: "una amnistía ligada al tema de regulación de drogas, claro que funciona", agregó.

El activista y consultor dijo que hasta ahora, sólo hay dos candidatos que han planteado un cambio de estrategia para combatir la delincuencia: Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador.

En cambio José Antonio Meade, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, "no han entendido las cosas" y e insisten en mantener una estrategia de choque.

"A quienes veo entendiendo que tenemos que cambiar esto de fondo es a Ricardo Anaya y a López Obrador. Y López Obrador tiene razón, ha enfatizado un poco más lo de la paz. Me gusta. Eso es lo que necesitamos. Creo que todos los candidatos deben sumarse a eso. Si ellos creen que van a ganar votos enfatizando la fuerza, la guerra y lo militar, pues cuidado, no hay que votar por ellos, ya llevamos 10 años de fracaso".

Roel aseguró que la guerra contra el crimen sólo debilita al Estado de Derecho y da recursos a las mafias para actuar contra los jueces, policías preventivos, alcaldes, periodistas y ciudadanos, "como los que acabamos de ver en Jalisco".

Con la actual visión, "no estamos fortaleciendo el Estado de Derecho", aseguró.









OVM