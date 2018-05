Diputados tachan de inoperante a Sedesu

Monterrey

Diputados locales del PRI y del PT tacharon de inoperante a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) debido a la falta de aplicación de las normas ambientales para reducir la contaminación causada por las pedreras.

Lo anterior luego de que MILENIO Monterrey diera a conocer este lunes que las pedreras no entregaron estudios perimetrales de sus emisiones a la Secretaría, pese a que era una obligación estipulada en la Norma Estatal Ambiental.

El coordinador de la bancada del PRI, Marco González, alegó que la Sedesu parece prácticamente inexistente debido a la falta de acciones para reducir la contaminación del aire.

"Tal pareciera que esta Secretaría simple y sencillamente no existiera, no tienen un Plan Integral que cuide nuestro Medio Ambiente. Los dueños de las pedreras debían entregar un análisis de emisiones cada tres meses según la Norma Estatal, pero no hay siquiera un solo estudio que haya sido entregado a Desarrollo Sustentable.

"De manera tajante todos los diputados del PRI en el Congreso local nos opusimos al cobro por Verificación Vehicular y la principal razón es porque eso se hubiera prestado a algunas prácticas de corrupción y no dudo que eso mismo esté pasando entre los dueños de las pedreras y las autoridades estatales", comentó el legislador.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y diputado del PT, Felipe de Jesús Hernández, agregó que el Estado ha fallado en la aplicación de la Ley de pedreras que se aprobó el año pasado y que tenía como objetivo endurecer las medidas de vigilancia hacia las empresas contaminantes.

Atribuyó esta inaplicación de la Ley al cambio de titular de la dependencia y a los comicios de este año, pues alegó que todos andan muy distraídos.

"No se han visto cambios tangibles, cambios palpables, apenas volver a hacer un estudio de cómo estamos porque en las unidades de monitoreo todavía vemos con mucha frecuencia que están en foco rojo.

"Vinieron las campañas, ellos se fueron, hubo cambio en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y eso viene a cortar los programas que ya estaban preestablecidos. Yo siento que apenas volver a revisar el tema y pues insistir en que el Gobierno cumpla con su obligación", concluyó.

Los legisladores realizaron un llamado al Gobierno estatal a emprender acciones reales y sin simulaciones; informar sobre lo que está mal y trazar estrategias sobre cómo debe solucionarse, con cronogramas, mecanismos definidos, e involucrando a la sociedad civil.

