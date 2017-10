Desafueros contra ex socios de Duarte están agotados: PRI

Ciudad de México

El juicio de desafuero contra los ex colaboradores de Javier Duarte, el tesorero Tarek Abdalá y el vocero Alberto Silva, "están agotados jurídicamente", aseguró el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho; pero el líder del PAN, Marko Cortés, insistió en que con fundamento en la ley debe ser el pleno camaral el que resuelva el fallo.

TE RECOMENDAMOS: Estancan desafuero de ex colaboradores de Javier Duarte

"Ese es un asunto en el que el trámite está agotado, en consecuencia, nosotros no tenemos nada más qué decir al respecto. Esto no impide, si el asunto está agotado en Cámara de Diputados, no impide que las investigaciones continúen a cargo de las autoridades estatales o federales que tienen abiertas carpetas de investigación", señaló el priista.

Esto, un día después de que la Junta de Coordinación Política frenó la solicitud de votar inmediatamente en el pleno los dictámenes y, a propuesta del grupo parlamentario del PRI, pidió la opinión de la Dirección de Asuntos en San Lázaro para definir el procedimiento.

El coordinador de la bancada panista insistió en que se debe cumplir la ley y votar los dictámenes de ambos ex funcionarios en el pleno, para que sean los 500 legisladores los que determinen si procede o no el desafuero de los veracruzanos.

"¿Por qué hicimos una consulta al Jurídico de la Cámara? Porque el día de ayer en la Junta de Coordinación Política había dos visiones: la visión del PRI de que el tema con eso queda concluido, que ya no hay materia, y la visión del Frente Ciudadano por México que decimos que en apego a lo que nosotros entendemos de la legislación debe pasar al pleno para que ya sea éste el que desahogue sí a lugar o no el quitarles el fuero a estos dos legisladores", dijo.

Pero, subrayó que lo importante es que se tenga presente que se trata del ex tesorero "de Duarte el que hoy está en prisión por peculado, por delincuencia organizada y muchos cargos más".

El pasado 12 de octubre, los cuatro legisladores de la Sección Instructora votaron los juicios de procedencia contra los dos ex funcionarios del gobierno de Duarte acusados del desvío de recursos públicos, pero en ambos casos se registraron tres empates consecutivos.

Posteriormente, el presidente del órgano jurisdiccional, Ricardo Ramírez Nieto, turnó los dictámenes a la Mesa Directiva para determinar el trámite correspondiente, pero el diputado presidente Jorge Carlos Ramírez Marín devolvió los expedientes, tras afirmar que no procede someterlos a consideración del pleno.

TE RECOMENDAMOS: Rechazan votar desafuero de diputados ligados a Javier Duarte

Este lunes, los coordinadores de las diversas fracciones acordaron solicitar la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.





JASR