Descarta PAN más renuncias en SEA

Monterrey

Luego de que un integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción renunciara, el coordinador del PAN en el Congreso, Arturo Salinas, confió en que no habrá nuevas bajas.

Sin embargo, tras darse a conocer que la causa de la renuncia fue porque, en este caso Pedro Rubén Torres Estrada, no pudo compaginar sus actividades laborales y académicas con su nuevo cargo, según lo referido por algunos miembros de la agrupación, el legislador panista apuntó que todos los integrantes debieron prever que el trabajo era prácticamente de tiempo completo.

"No (habrá más renuncias), creo que al final del día es un proceso en el cual pues cualquier persona tiene la libertad de renunciar , finalmente lo que más me preocupa es que la gente que decidió participar si sabían que sus agendas iban a ser complicadas lo hubieran previsto, a lo mejor no se dieron cuenta que es un trabajo que requiere prácticamente tiempo completo", indicó.

Por otra parte, mencionó que aún no existe un calendario para las entrevistas y sólo está establecido que se realizarán en febrero y concluirán aproximadamente a mediados de marzo.

Cabe recordar que la recepción de documentos para aspirantes a la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos concluyó el pasado viernes y ahora el comité de selección debe verificar los expedientes y comenzar las entrevistas.