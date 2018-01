Van 37 anotados para fiscalías del SEA

Monterrey

A dos días del cierre de registros para postularse para la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y la Especializada en Delitos Electorales, que contempla el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), un total de 37 personas se han registrado en busca de ser elegidos para uno de los tres cargos.

Destaca que entre los aspirantes hay ex presidentes del Tribunal Superior de Justicia, un ex procurador, un ex subprocurador, el actual Procurador de Justicia, un ex director de la Agencia Estatal de Investigaciones, y un Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

TE RECOMENDAMOS: Desairan mujeres fiscalías del SEA

Cabe señalar que de entre todas las personas que manifestaron interés no hay nadie del sexo femenino.

"Esperemos que el día de mañana y el viernes se sigan sumando más interesados a participar. Lamentablemente no, al día de hoy no tenemos a ninguna mujer que se haya inscrito y aprovecho la oportunidad para invitar a todas estas mujeres, capaces, valientes, valerosas que hay en Nuevo León para poder contender por una de las tres fiscalías", declaró la diputada Yanira Gómez, presidenta de la Comisión de Anticorrupción del Congreso del Estado.

Para postularse por la Fiscalía General se inscribieron Mario Alberto Morales Ramírez; Héctor Morales Aldape; el procurador de Justicia, Bernardo González; Javier Fernando Suárez Tijerina; el ex director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Guadalupe Saldaña Vargas; José de Jesús Ureña Moreno, subsecretario de Administración Penitenciaria; Jesús Martínez Ávila; Jesús Fidencio Vargas García; Marco Antonio Rodríguez Barrientos, y David Peña González, ex director del Instituto de la Defensoría Pública en dos etapas.

También se registró Juan Ignacio Rodarte Herrera, el ex director de Ministerios Públicos; el ex subprocurador, Javier Garza y Garza; el ex procurador y actual abogado del ex gobernador Rodrigo Medina, Javier Flores Saldívar; el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez; José Alfredo Rodríguez Treviño, Rigoberto Guzmán Pardo, Jesús Candelario Sánchez González, primer Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, nombrado en 1995; y Carlos Octavio Jasso Azcuaga.

En cuanto a los registrados hasta el momento para la Fiscalía Anticorrupción están Alejandro César Lozano Curiel, Juan Carlos Treviño Gastelum, Javier Fernando Suárez Tijerina, Marco Antonio Rodríguez Barrientos, Valdemar Martínez Garza, y al igual que para la Fiscalía General también se registraron para la Anticorrupción Juan Ignacio Rodarte Herrera, Javier Garza y Garza, Gustavo Adolfo Guerrero, José Alfredo Rodríguez Treviño y Jesús Candelario Sánchez González.

En tanto que para Fiscal Especializado en Delitos Electorales se registraron hasta este miércoles, Alejandro Medina Pérez, Adrián Rafael López Nañez, José Manuel López Solís, Aurelio Galindo Briones, Eduardo Gaona Domínguez, Gonzalo Francisco Reyes Salas y Salvador Reyes Garza, además de Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon y al igual que en las otras dos, se registró Jesús Candelario Sánchez González.

Cabe destacar que este miércoles se desarrolló una sesión del Comité de Selección a la que acudió Yanira Gómez para afinar detalles sobre el cierre de registros, y acordaron hacer una ceremonia el viernes por la tarde una hora antes del cierre de registros.

En la sesión se dio entrada a un documento de dos ciudadanos de nombres, Clemente y Daniel Iruegas, quienes por presuntas razones personales se oponen a la postulación del Procurador, Bernardo González.