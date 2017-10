Revira Congreso, entrevistarán a Federico Fernández

Monterrey

Luego de la amenaza de recurrir al amparo si le cortaban su aspiración a integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la diputada panista, Yanira Gómez, presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, anunció que el abogado Federico Fernández será entrevistado este jueves.

La legisladora mencionó que Fernández entregó nuevamente un escrito en la Oficialía de Partes dirigido a los miembros de la Comisión Anticorrupción donde solicita que reconsideren la papelería que presentó y hace referencia a que no entregó en tiempo la carta de no antecedentes penales, porque el 12 de octubre en que acudió a tramitarla, en la oficina de Gobierno que la entregan, no laboraron, y que ante ello los diputados aceptaron entrevistarlo.

"Él fue a hacer su trámite a la dependencia correspondiente y estaba cerrado porque fue día inhábil en Gobierno del Estado, nosotros aquí en Congreso del Estado fue día hábil normal, laboramos normal, sin embargo, es cierto que esa dependencia fue declarada inhábil y en consecuencia la documentación que le estábamos pidiendo era imposible que él la presentara porque esa dependencia no estuvo expidiendo cartas de no antecedentes penales.

"En base a eso, reconsiderando y viendo su expediente, pues vamos a darle oportunidad para que venga y sea entrevistado como cualquiera de los aspirantes que presentó su papelería durante el tiempo de apercibimiento, le estamos fijando fecha para el día de mañana a las tres de la tarde, se harán las notificaciones hoy mismo", comentó Gómez.

Esta situación surge luego que el lunes MILENIO Monterrey publicara que el esquema del Sistema Estatal Anticorrupción que desarrolla el Congreso del Estado y que actualmente se encuentra en la fase de elaboración del Comité de Selección, podría ser congelado, luego de que Federico Fernández, que se inscribió para buscar integrar este organismo, quedó fuera sin justificación alguna, y amenazó con recurrir a un juicio de amparo.

Fernández señaló el fin de semana que él cumplió en tiempo y forma con los requisitos que solicitaron, y que además ni siquiera fue notificado de que quedaba fuera, por lo que considera un acto de discriminación.

Con Federico Fernández son 50 los aspirantes a integrar el Comité de Selección del SEA, de donde elegirán a nueve personas.