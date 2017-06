Se puede elevar la violencia de género: Osorio Chong

México

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a reconocer que existe un problema de violencia contra las mujeres que puede acrecentarse si no se enfrenta adecuadamente.

Al firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social y las tiendas Liconsa para ofrecer capacitación a mujeres, para que sepan que la violencia en su contra no es normal, afirmó que ese sector requiere apoyo completo y “si no reconocemos nuestros problemas, no vamos a ser capaces de enfrentarlos para resolverlos”, dijo.

Lamentó que la ley no esté homologada en el país y que haya estados donde el feminicidio no sea delito, además de que en unas entidades se castigue con más severidad el robo de una oveja que la violencia hacia la mujer.

“¿Saben que hay estados en donde aún se permiten las bodas en menores de 18 años?”, expresó.

Osorio reiteró que no debe normalizarse la violencia hacia la mujer en los hogares y mucho menos revictimizarlas cuando acuden a denunciar.