Se acabó el rescate

México

Con saldo de 228 personas fallecidas, culminó ayer el rescate de víctimas del terremoto del pasado 19 de septiembre en Ciudad de México. El último cuerpo que permanecía entre los escombros del edificio ubicado en Álvaro Obregón 286 fue recuperado ayer por la madrugada.

En tanto, las autoridades federales y locales informaron los apoyos y las acciones para las familias damnificadas y la reconstrucción de las zonas y edificaciones dañadas en la capital del país.

“Como lo hemos escuchado del propio jefe de Gobierno de Ciudad de México, la tarea de búsqueda, de rescate, prácticamente se ha agotado, ha concluido; las personas que se buscaban debajo de los escombros, se ha cumplido con esa misión. Los familiares de las personas que estaban debajo de los escombros han recibido ya, lamentablemente, sus seres queridos que perdieron la vida, les han sido entregados”, expresó ayer el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos.

“En consecuencia, podemos decir que se ha agotado ya la tarea de búsqueda y rescate debajo de las edificaciones que resultaron siniestradas y que se derrumbaron”, señaló el mandatario al encabezar la presentación de un fondo inicial de 6 mil millones de pesos para que los afectados por el sismo en la capital del país accedan a créditos hasta de 2 millones de pesos para casa y hasta de 20 millones de pesos para edificios, financiamientos de los que solo pagarán los intereses.

Al respecto, el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informaron por separado que ya no hay más personas desaparecidas o extraviadas en la capital del país a raíz del sismo del 19 de septiembre pasado, pero el mandatario capitalino aclaró que darán por concluidas las labores de búsqueda y rescate cuando se retiren los escombros de los 38 edificios colapsados.

En conferencia de prensa, aseguró que las labores de limpieza en los inmuebles continuarán con precaución ante la posibilidad de encontrar a alguna persona que no se haya registrado en las listas oficiales.

“La tarea de rescate la vamos a dar por concluida en el momento en que todos los edificios colapsados estén a 100% en su intervención. No podemos descartar de ninguna manera que en algún momento pudiéramos encontrar alguna persona que no haya sido reportada, que no hubiera estado prevista en listas, que no la hubiera manejado algún testimonio”, expresó Mancera.

El mandatario local precisó que a las 4:50 de la mañana de este miércoles recibió el reporte del rescate de la última víctima fallecida que permanecía en el edificio colapsado de Álvaro Obregón en la colonia Roma.

“Entonces por eso estamos, todos los retiros se están haciendo de manera muy cuidadosa. La verdad es que los indicadores térmicos, los sensores, los equipos que se manejan apuntan a que ya no habrá más personas”, señaló.

Remarcó que puede haber casos en los que una persona pudiera estar al interior de un edificio sin que la mayoría de los ocupantes habituales lo supieran, como el caso de un cerrajero que quedó en los escombros de un edificio al que fue únicamente a cambiar una chapa.

En tanto, Luis Felipe Puente también informó ante el presidente Peña Nieto que ya no se tiene reporte de personas extraviadas a raíz del movimiento telúrico ocurrido hace dos semanas.

LOS APOYOS

El presidente Peña Nieto anunció que para la capital del país se aplicará la misma cantidad de recursos que destinaron tanto el gobierno federal como los estatales en Chiapas y Oaxaca, pero “por cada peso que eventualmente la Federación esté disponiendo para atender a Ciudad de México, el gobierno capitalino pondrá tres pesos más para un mecanismo que se potenciará en los mercados financieros, con el fin de que pueda multiplicarse por cinco”.

En tanto, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade informó que adicionalmente a los recursos del Fonden, “junto con el gobierno de la ciudad, Banobras y la Sociedad Hipotecaria Federal, habremos de diseñar un crédito hipotecario para que hasta por cierto monto, en principio 2 millones de pesos, quien fue afectado en su vivienda pueda acercarse a este mecanismo de apoyo con cargo al cual podrá acceder a un crédito sin tener que pagar el capital y honrando solamente los intereses”.

Añadió que también se alista con CdMx y la Sociedad Hipotecaria Federal un crédito para aquellos edificios que requieran una reparación estructural, “edificios que puedan mantenerse en pie, pero que necesitan de algún reforzamiento en su restructura, una restructuración”, para los cuales existirá un mecanismo de crédito, “en principio hasta 20 millones de pesos y por hasta 20 años, con cargo al cual quien se beneficie de este programa, quien tuvo su edificio afectado por cuanto la necesidad de alguna reparación estructural se refiere, pueda honrar solamente los intereses y este mecanismo de apoyo le permita hacerle frente al pago de capital”.

Dijo que en el caso de la reconstrucción en aquellos edificios que cayeron en el sismo o que tendrán que ser reconstruidos, “se está diseñando, con la Hipotecaria Federal, un mecanismo de crédito de largo plazo en condiciones preferenciales, que permitirá apoyar este esfuerzo de reconstrucción”.

Explicó que la suma de estos rubros “permitirá desplazar en crédito, en esta primera etapa, poco más de seis mil millones de pesos, apalancado en un apoyo del Gobierno de Ciudad de México cercano a los 900 millones de pesos”.

INICIATIVA DE RECONSTRUCCIÓN

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, envió a la Asamblea Legislativa, la ley de reconstrucción de la Ciudad de México en la que se marca una ruta de entre seis meses y hasta cinco años para el retiro de escombros, rehabilitación de viviendas, así como construcción de viviendas nuevas.

Con esta nueva normatividad también se ordena el retiro de todos los anuncios instalados en azoteas de edificios públicos o privados a partir de la entrada en vigor de la ley.

También garantiza que cada año queden etiquetados recursos para el fondo de emergencias capitalino que se activa en caso de algún desastre natural.

“Quiero destacar entre otras cosas que en el propio transitorio de esta ley dice que en el proceso mismo de reconstrucción de la ciudad debe participar la sociedad civil, el Comité Científico que aprobamos recientemente y por supuesto las organizaciones y organismos internacionales”, comentó Mancera.

La ley que será discutida por la ALDF considera además sanciones de entre 5 y 10 por ciento del valor comercial de las construcciones cuando se viole la nueva ley o no se respeten el certificado de zonificación de usos de suelo.

La misma multa se aplicará en construcciones, en los casos que una obra exceda las tolerancias permitidas en la ley. Se suspenderán los trabajos o se clausurará la obra cuando no cumpla con las condiciones impuestas en materia de uso de suelo o reincidencia.

Y se demolerá total o parcialmente la obra cuando se declare en peligro inminente una construcción, cuando una obra se ejecute sin la vigilancia de un Director Responsable de Obra y en caso de que existan niveles excedentes a los establecidos.

DESCARTAN RIESGO DE BROTES EPIDÉMICOS EN EL PAÍS POR LOS DESASTRES

El secretario de Salud, José Narro, dijo que tras los sismos no existen brotes epidémicos y que a escala nacional se han dado casi 21 mil consultas médicas, 27 mil 500 atenciones psicológicas y cuatro mil 700 atenciones de urgencia y hospitalizaciones.

En tanto, el titular de Educación Pública, Aurelio Nuño detalló que cuatro mil 675 escuelas ya han sido revisadas y tienen el dictamen de seguridad estructural; esto equivale a 48 por ciento de todas las escuelas o planteles educativos y serán necesarios alrededor de mil 500 millones para la reconstrucción total de siete escuelas.

A su vez, el presidente de la Asociación Mexicana de instituciones de Seguros, Manuel Escobedo, dijo que las aseguradoras cuentan con reservas “de más de un millón de millones de pesos que garantizan el cumplimiento de todas sus obligaciones”

Finalmente, el coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente quien destacó que Ciudad de México, solicitó en tiempo y forma la declaratoria de desastre, para lo cual se instaló el Comité de Evaluación de Daños que tiene hasta el 18 de octubre para presentar los resultados de dicha evaluación.