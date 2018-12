Adín Castillo

El senador Samuel García reiteró la postura de Movimiento Ciudadano en la que se desligan por completo del candidato Iván Garza, quien el sábado declinó por Felipe de Jesús Cantú en la contienda por la alcaldía de Monterrey.

Luego de que la Comisión Estatal Electoral (CEE) no aceptara la petición de Movimiento Ciudadano de cancelar la candidatura de Iván Garza, el senador dijo que la postura es que el partido no participara en la elección extraordinaria, la cual calificó de "mugrero".



"La dirigencia no comparte, por eso desde ahorita decimos, Movimiento Ciudadano no va a participar, dejamos acéfala la candidatura en la Comisión, haya votado lo que haya votado la Comisión, Movimiento Ciudadano no participa, no vamos a ser parte de este mugrero, no vamos a ser parte de una elección que se robaron paquetes, que se robaron casillas, que tribunales luego metieron mano y que al final tomaron la peor solución que fue con dinero otra elección en la peor fecha, la fecha más patética, teniendo todo un año, agarras Navidad, eso es un insulto a la sociedad", expresó.

García Sepúlveda dijo que la declinación de Iván Garza fue una sorpresa, y lamentó que no haya continuado solo, pues los triunfos de Movimiento Ciudadano en Nuevo León se realizaron sin alianzas.

"Nosotros no tuvimos frente, ni alianzas, quisimos ir solos y solos ganamos el Senado, solos ganamos la diputación local de Luis Donaldo Colosio, solos ganamos alcaldías, a la gente no le gusta que se mezclen, menos si han sido rivales, por ejemplo lo del PAN", comentó.

Sobre los recursos que tenía Iván Garza para su campaña, el senador de MC dijo que desde un principio se erogaron para el material de propaganda del candidato, por lo que es responsabilidad de él ver cómo se utiliza.

"En este caso desde que inició la campaña el candidato nos planteó al proveedor que le iba a dar las banderas, las pancartas, los anuncios, el dinero se erogó, ya está en él qué va a hacer con ese recurso... desde el inicio de la campaña era un sinsentido haberlo guardado, entonces se erogó. Él solito declinó a favor de Felipe y Movimiento Ciudadano jamás va a ir en alianza ni con PRI ni con PAN ni con nadie", dijo.





