Se debe respetar instituciones: Pilar

Carlos Olvera

La diputada, Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara Federal, indicó que el tema de fondo en la polémica que se ha suscitado entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, específicamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que ver con el respeto a las instituciones y a la división de poderes y no con el tema de los salarios.



La diputada dijo que si la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, es para abonarle al tema del respeto es de celebrarse, “sin embargo, lo que nosotros estamos advirtiendo desde Acción Nacional es otra cosa”.



“No debemos permitir que se ataque la independencia del Poder Judicial, ni se ataque la división de poderes ni la autonomía de los órganos que son los fundamentos de nuestra democracia, para que haya un control entre los mismos”, señaló.



El tema de las remuneraciones tendrá que verse en el Congreso, porque es la Cámara de Diputados la responsable de fijar el presupuesto y ellos advirtieron en su momento que la Ley de remuneraciones adolecía de algunas cuestiones incluso de carácter constitucional, que la iban a hacer inaplicable, como se ha visto ya con este litigio que se está emprendiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló la legisladora.



“No se trata de no poder hacer una reforma, para efecto de eliminar privilegios y eliminar políticas de austeridad y Acción Nacional fue el primer partido que puso en la mesa la reforma en materia de topes salariales; ese no es el problema, el problema es cuando se va más allá, cuando se ataca a las instituciones, cuando se trata de denostar a una institución tan importante como el Poder Judicial y en donde pareciera que más allá del tema salarial lo que se quiere es debilitar a la institución garante de la justicia en el país”, dijo.



En este sentido, la diputada señaló que el PAN siempre va a defender la división de poderes, pero también va a defender la fortaleza de las instituciones.