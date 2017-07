Por César Duarte, Fepade pide a Interpol segunda ficha roja

Ciudad de México

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicita a la Interpol que emita una segunda ficha roja para la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, informó el titular de la fiscalía, Santiago Nieto Castillo.

TE RECOMENDAMOS: PGR solicita a Interpol emitir ficha roja contra César Duarte

El funcionario de la PGR dijo que esta ficha es la primera por delito federal y se suma a otra que era por caso local y un desvío de 79 millones de pesos.

“Se solicitó la orden a de aprehensión contra el señor Cesar Duarte. Fue liberada por la violación tanto de peculado electoral como desvió de recursos de las aportaciones de los trabajadores. He solicitado al Interpol la emisión de una ficha roja para efecto de que se localizado en donde se encuentre por la comisión de delitos de naturales federal”, dijo Nieto Castillo.

“Nosotros esperaríamos la localización a partir del apoyo del interpol y en su momento procesar que pueda ser extraditado a nuestro país o deportado”, destacó.

Sobre el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, Santiago Nieto explicó que esperan que sea traslado a México en una semana y media, pero hay otros cinco procesos abiertos en contra de dos ex tesoreros del gobierno estatal, dos ex presidentes municipales de Boca del Río y una regidora en funciones, aunque no precisó los nombres.

Santiago Nieto Castillo participó en un curso para dirigentes perredistas realizado en la sede nacional del partido.





OVM