Se consuma cese del ex titular de Fepade

Ciudad de México

El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, quedó oficialmente destituido este viernes, luego de que el Senado dejó vencer el plazo para objetar su remoción.

No obstante, la bancada del PRD buscará que se llame a una reunión de trabajo al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán para hablar de ese y otros temas.

En entrevista con Milenio, el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, dijo que a partir de la próxima semana se trabajará para llegar a acuerdos para que se pueda emitir la convocatoria y elegir al nuevo titular de la Fepade.

"El tema de la objeción, por supuesto que ya está concluido, y lo que viene es emitir la convocatoria para elegir al nuevo Fiscal Especial contra Delito Electorales y eso es lo que se vio desde el martes. Si concluimos la semana sin tener un acuerdo, tenemos ahora que emitir la convocatoria, seguramente sale la próxima semana", señaló.

Cuestionado sobre la propuesta del bloque del PT-Morena, que buscará llamar a comparecer a Nieto Castillo. El legislador perredista calificó como "absurda" esa propuesta, debido a que hace una semana el ex titular de la Fepade envió una carta al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, para declinar su proceso de remoción.

"Como lo dije, nos dejó vestidos y alborotados... Quien sí queremos que vaya es el encargado de despacho de la PGR... La fracción parlamentaria está pidiendo que se quite al encargado de despacho y para eso necesitamos nombrar al nuevo titular, pero no lo podemos nombrar si no quitamos un transitorio de la Constitución en donde se dice que tiene pase automático el encargado de despacho hacia la Fiscalía General", expresó el senador Sánchez.

Recordó que el cargo del encargado de despacho de la PGR es ilegal, "porque no hay una ausencia temporal del titular, que es lo que marca la Constitución. Cuando hay una ausencia temporal el que ocupa la subprocuraduría puede ocupar el cargo, pero en este caso no es así, porque no es una ausencia temporal, es definitiva. Lo que procede es que de inmediato se nombra al titular, pero el PRI no ha querido hacer la anulación de ese transitorio".

Además, afirmo que "nos deja un pésimo sabor de boca", "una experiencia amarga" es que un encargado de despacho pueda más que el Senado.

El coordinador de la bancada perredista recordó que hubo un compromiso por parte del PRI para poder sacar en este periodo de sesiones el tema del transitorio, "ya nos acabamos dos meses, 60 días, y no han querido proceder, ese es el problema... estaremos presionando para sacar el tema".