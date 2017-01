Alcalde de SC pide inclusión en tema de tarifas camioneras

Monterrey

Molestos por no ser tomados en cuenta, Héctor Castillo Olivares, alcalde de Santa Catarina, alzó la voz y pidió al Gobierno del Estado que los incluyan en las sesiones del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad para participar en el tema de los posibles incrementos en tarifas camioneras.

Posterior a sostener una reunión con algunos integrantes de la Comisión del Transporte en el Congreso, el edil panista mostró su rechazo a una posible alza en tarifas del transporte público, al considerar que dañaría económicamente al 70 por ciento de la población en su municipio, además de asegurar que las condiciones físicas y mecánicas de las unidades son deficientes.

Castillo también criticó que el Gobierno Estatal no dé certidumbre a los municipios respecto a las reuniones "informales" del Consejo, ya que la que estaba pactada para el día de ayer no supieron si se llevó a cabo o no.

"Más del 70 por ciento de mis ciudadanos utilizan el transporte, y un incremento (a las tarifas) de este tipo es un rotundo no, lo digo como alcalde y por la situación que tengo en el asiento, en el Consejo.

"Desde que estamos a cargo los alcaldes actuales, no nos han convocado formalmente una sesión de Consejo. Necesitamos una certidumbre, porque de repente pueden salir con un dictamen en el cual digan: 'sabes qué, ya está soportado y justificado un incremento', donde viene solventada una fórmula de muchos años en la ley pero no se toma en cuenta la economía (de las familias)", dijo el alcalde.



Adelantó que el tema de incrementos sería abordado en la Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA) para que los presidentes municipales aboguen por los ciudadanos que representan y se exija el pago de tarifas justas conforme al servicio que se brinda.

"Pedimos certidumbre, tiene 15 meses que no sesiona el Consejo, si va a haber un pronunciamiento pues que sesione; ayer se comentaba que estaría la Comisión de Costos y Productividad, y resulta que no, que es reunión técnica, no sabemos si se llevó a cabo, unos dicen que sí, otros que no y lo que quiere la ciudadanía es certidumbre", insistió.

Por su parte, la diputada local panista, Laura Paula López, pidió al gobernador Jaime Rodríguez Calderón ver por el bienestar de los bolsillos de la "raza", además cuestionó que esté "escondido" y sin pronunciarse ante la ciudadanía, sobre este tema.

A la reunión con el alcalde de Santa Catarina también acudieron los legisladores panistas, Jesús Ángel Nava Rivera, José Luis Santos y Hernán Salinas Wolberg.

FSAD