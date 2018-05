Insiste Mauricio: En SP no hay problema de inseguridad

San Pedro

Aunque diversos candidatos a la alcaldía de San Pedro coincidieron en que uno de los principales problemas en el municipio era la inseguridad, el alcalde Mauricio Fernández alegó que no existe tal problemática y, por el contrario, señaló que es una de las ciudades más seguras del mundo.

Este jueves MILENIO Monterrey publicó las propuestas de los candidatos sampetrinos, en su mayoría dirigidas a incrementar la seguridad y mejorar la movilidad.

Sobre esto, el alcalde mencionó que se trata de un problema de percepción ciudadana debido a la cobertura mediática que se le da a cada hecho o incidente que sucede en el municipio.

"Si te vas a los datos duros, San Pedro es de los municipios más seguros del mundo, del mundo. Lo que pasa es que cualquier incidente que pasa aquí se da unas coberturas impresionantes en medios de comunicación y eso te hace pensar que en San Pedro hay un problema de seguridad.

"Si lo comparas con cualquier ciudad de Estados Unidos, por decirte un país, los índices de San Pedro son muchísimo más bajos que en cualquier delito y a cualquier ciudad que lo quieras comparar", dijo.

Al cuestionarle sobre el avance de los homicidios registrados en Centrito o en el Metropolitan Center manifestó que esto está en revisión por parte de la Fiscalía General y no lo maneja el municipio, aunque lo atribuyó a ajustes entre el crimen organizado.

"Todo indica que no tiene que ver con la sociedad, o sea los hechos que han sucedido en San Pedro nosotros los tenemos mucho más identificados con situaciones propias de la delincuencia organizada, del crimen organizado o relacionado con ellos, pero no con la población. Entonces no son temas que, vamos a decir, alteren la vida cotidiana de este municipio.

"Yo no quiero especular pero te digo hay reglas, por decirte, si tú le debes dinero al crimen organizado y no les pagas, te matan, independientemente de en que municipio estés, entonces hay broncas entre ellos", expuso.