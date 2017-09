Pese a quejas, descarta SP dar reversa a puente peatonal

Monterrey

Ante la resistencia de los vecinos a que se construya un puente peatonal en la calzada San Pedro, quienes señalan que es una obra millonaria innecesaria, el alcalde Mauricio Fernández argumentó que no se haría con recursos municipales sino federales.

Al término de la sesión de Cabildo, el alcalde manifestó que las quejas de los vecinos y de algunos regidores que se oponen al proyecto son infundadas, ya que el municipio no estaría aportando dinero para realizarlo.

Asimismo, señaló que no hay marcha atrás pues la obra ya fue licitada, ya se asignó el proyecto y se acordaron los 9.5 millones de pesos de recurso federal.

"Jurídicamente, aunque hubiera una voluntad de darle para atrás, una aprobación de un Cabildo no le puedes dar reversa, y menos, te digo, con este caso. No tiene mayor sentido cuando además se hizo, como te digo, un cabildeo para buscar recursos y no destinar recursos municipales.

"Bueno si algunos consideran que es suntuoso o que sea lo que sea, bueno, pues se consiguió un dinero que no es municipal y nada más puede ser utilizado para ese proyecto y en eso estamos. Entonces, están mal informados que creen que si se cancela el recurso se puede utilizar para otras cosas, no se puede", mencionó.

Cabe recordar que el puente peatonal se aprobó durante la pasada administración que encabezó Mauricio Fernández en San Pedro (2009-2012) como parte del conocido proyecto Emblema, pero no llegó a realizarse.

Posteriormente durante la administración de su homologo Ugo Ruiz, tampoco se concretó el proyecto debido a que no se asignaron recursos federales para realizarlo.

"La administración de Ugo por asignación de fondos ese espacio no lo hizo. Esta administración lo volvió a aprobar y no nada más lo volvió a aprobar, sino además ya se concursó, está asignada la obra y tenemos los recursos para hacerlo, que vienen etiquetados de forma federal", concluyó.