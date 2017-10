Promete San Pedro no solicitar deuda

San Pedro Garza García

El municipio de San Pedro Garza García aprobó este martes 24 de octubre en sesión de Cabildo enviar un escrito al Congreso local en donde informan que no solicitarán deuda dentro del ejercicio fiscal para el siguiente año.

Además, el alcalde Mauricio Fernández giró instrucciones para que se establezcan candados desde la ley y el reglamento interior del municipio para que próximas administraciones no puedan contratar deuda.

Explicó que debido a la liquidez financiera del municipio es muy atractivo para nuevas administraciones contratar deuda.

"De conformidad con lo establecido en los artículos 189 y 190 de la Ley de Gobierno municipal vigente en el Estado al Ayuntamiento, someterá al H. Congreso del Estado la autorización del límite de endeudamiento neto para el ejercicio que se presupuesta, sin embargo, la política de esta administración municipal en materia de deuda pública es de no contraer más deuda, e incluso liquidar la existente, por lo que este anteproyecto de ingresos para el ejercicio 2018. No se contempla contratar deuda pública por lo que no se solicita endeudamiento para este ejercicio", menciona el acuerdo aprobado por el Cabildo.

Asimismo, el alcalde reiteró su intención de concluir su administración con 0 deuda.