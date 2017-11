Arremete SP contra plataformas evaluadoras

Monterrey

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, tronó contra las plataformas ciudadanas evaluadoras del Pulso Metropolitano de Seguridad y de Alcalde Cómo Vamos, ahora llamado Evaluatón, al argumentar que no están totalmente informadas sobre la gestión municipal.

Lo anterior debido a que el recuento con corte a septiembre de 2017 realizado por el Pulso Metropolitano de Seguridad en su decima sexta edición señala que 40.90 por ciento de los sampetrinos se sienten seguros en su municipio.

Y aunque este porcentaje es el más alto en el área metropolitana, de septiembre de 2015 al mismo mes de 2017 la percepción ciudadana en seguridad cayó de 63.38 por ciento al 40.90 por ciento que se tiene actualmente.

Sobre esto el alcalde mencionó que la cobertura mediática en San Pedro es mayor que en otros municipios y cada crimen que sucede es difundido en medios, sin embargo, aseguró que el municipio tiene los índices de delitos más bajos por cada 100 mil habitantes a comparación de la zona metropolitana y ciudades estadounidenses.

"Si tú ves los índices de San Pedro por delitos por habitante somos de los más bajos del mundo. Lo que pasa es que aquí en San Pedro si avientas una pedrada sale en los periódicos o en los medios de comunicación y la cantidad de incidentes que hay en la zona metropolitana pues no tiene la cobertura que tiene San Pedro.

"Yo te diría que San Pedro está muy bien, ni siquiera bien, muy bien, en número de delitos por 100 mil habitantes, pero yo creo que la gente no tiene información y si no me creen pues que se vayan a Reynosa, a Matamoros, dense una vueltecita nada más para que vean como está el cuento", dijo.

En el caso del Evaluatón, antes llamado Alcalde Cómo Vamos, el edil señaló que el municipio no obtuvo una calificación alta debido a que no proporcionó la información en el formato que exigía la plataforma.

"Si no nos dieron la calificación máxima es porque la información no está en un sistema que ellos quieren. Nosotros la tenemos en PDF y ellos la quieren Excel. Oye yo no puedo ya hacer esas cosas, o sea yo tengo la información pública y la puede bajar cualquiera, si además la quieres en tú formato, como tú la quieres, en la tecnología que ellos quieran, pues se me hace una estupidez la forma de evaluarlo", dijo.